Переможці конкурсу готичної «ПО»езії увійдуть до альманаху «Крамничка жахіть. Том 2»
Свого часу літературно-художній інтернет-журнал «Стос» провів конкурс готичної «ПО»езії (2017 р.), присвячений творчості Едгара Аллана По. Переможцями конкурсу стали:
1. Олександр Солодар, Олеся Міфтахова;
2. Євгенія Чуприна;
3. Ірина Червінська
За окремим рішенням укладачів альманаху «Крамничка жахіть. Том 2», вірші переможців конкурсу готичної «ПО»езії увійдуть до видання.
Також до альманаху ввійдуть фіналісти конкурсу «Крамнички жахіть»:
1. Юлія Васильєва з оповіданням «Вниз»;
2. Віктор Лукін з оповіданням «Романо Рат»;
3. Руслан Лютенко з оповіданням «Группа смерти»;
4. Андрій Семянків з оповіданням «Під моїм дахом»;
5. Дмитро Козлов з оповіданням «Аберація»;
6. Максим Кабір з оповіданням «Полигон»;
7. *Абрахам Ша з оповіданням «Комашина плоть»;
8. *Олександр Іванов з оповіданням «Голос дождя»;
9. Віктор Глєбов з оповіданням «Опоздал»;
10. Міка Дрезден і Габрієль Новак з оповіданням «Типовий творчий»;
11. Володимир Кузнєцов з оповіданням «Щуролови»;
12. Микита Кіляров з оповіданням «Монастир на схилі гори Хаж»;
13. Любов Базь з оповіданням «Накопичення»;
14. Роман Левандовський з віршем «Колискова».
* Автори написали під псевдонімами, за їхнім бажанням друкуватимуть під справжніми прізвищами.
Крім того, поза конкурсом «Крамнички жахіть» будуть включені:
15. Сергій Крикун з оповіданням «Шерстяне серце»;
16. Дімка Ужасний з оповіданням «Сестра»;
17. Андрій Лозінський з оповіданням «Постійний пацієнт»;
18. Дмитро Піскорський з оповіданням «Звідки беруться діти».
Останнім твором, включеним до збірки, є оповідання Роберта Чемберса «Жовтий знак» із культового «Короля в жовтому», у перекладі з англійської Андрія Лозінського.
Очікуйте на чергову бомбезну обкладинку від Сергія Крикуна та купу крутих ілюстрацій від художників, імена яких нам відкриють дещо пізніше!
Журнал «Стос» вітає всіх причетних, а також дякує укладачам альманаху «Крамничка жахіть. Том 2»!