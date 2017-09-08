Свого часу літературно-художній інтернет-журнал «Стос» провів конкурс готичної «ПО»езії (2017 р.), присвячений творчості Едгара Аллана По. Переможцями конкурсу стали:

1. Олександр Солодар, Олеся Міфтахова;

2. Євгенія Чуприна;

3. Ірина Червінська

За окремим рішенням укладачів альманаху «Крамничка жахіть. Том 2», вірші переможців конкурсу готичної «ПО»езії увійдуть до видання.

Також до альманаху ввійдуть фіналісти конкурсу «Крамнички жахіть»:

1. Юлія Васильєва з оповіданням «Вниз»;

2. Віктор Лукін з оповіданням «Романо Рат»;

3. Руслан Лютенко з оповіданням «Группа смерти»;

4. Андрій Семянків з оповіданням «Під моїм дахом»;

5. Дмитро Козлов з оповіданням «Аберація»;

6. Максим Кабір з оповіданням «Полигон»;

7. *Абрахам Ша з оповіданням «Комашина плоть»;

8. *Олександр Іванов з оповіданням «Голос дождя»;

9. Віктор Глєбов з оповіданням «Опоздал»;

10. Міка Дрезден і Габрієль Новак з оповіданням «Типовий творчий»;

11. Володимир Кузнєцов з оповіданням «Щуролови»;

12. Микита Кіляров з оповіданням «Монастир на схилі гори Хаж»;

13. Любов Базь з оповіданням «Накопичення»;

14. Роман Левандовський з віршем «Колискова».

* Автори написали під псевдонімами, за їхнім бажанням друкуватимуть під справжніми прізвищами.

Крім того, поза конкурсом «Крамнички жахіть» будуть включені:

15. Сергій Крикун з оповіданням «Шерстяне серце»;

16. Дімка Ужасний з оповіданням «Сестра»;

17. Андрій Лозінський з оповіданням «Постійний пацієнт»;

18. Дмитро Піскорський з оповіданням «Звідки беруться діти».

Останнім твором, включеним до збірки, є оповідання Роберта Чемберса «Жовтий знак» із культового «Короля в жовтому», у перекладі з англійської Андрія Лозінського.

Очікуйте на чергову бомбезну обкладинку від Сергія Крикуна та купу крутих ілюстрацій від художників, імена яких нам відкриють дещо пізніше!

Журнал «Стос» вітає всіх причетних, а також дякує укладачам альманаху «Крамничка жахіть. Том 2»!