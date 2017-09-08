«ВБИВСТВО НА ВУЛИЦІ…» / 10 положень про конкурс
Десять положень
про конкурс макабричних (моторошних) оповідань
- Конкурс проводиться напередодні виходу повного зібрання прозових творів Едгара Аллана По в Україні. Мета конкурсу: підтримати жанри, в яких писав По, а також активізувати творчість українських авторів.
- Тематика вказана у назві конкурсу. Це має бути вбивство на вулиці.
- Макабричні оповідання – твори з похмурою або жахливою атмосферою, що роблять наголос на деталях та символах смерті. Допускаються: жахи, готика, детективи, трилери, містика, фантастика, а також суміш із цих жанрів (наприклад, містичний детектив). Не допускається епігонство. Жодних Дюпенів, золотих жуків та оповідей Артура Гордона Піма. Ми прагнемо оригінального – авторського – підходу, ми прагнемо не повторення того, що вже було написано колись, а нових моторошних українських історій у межах перерахованих вище жанрів.
- Прийом творів на конкурс здійснюється з 25 грудня 2017 року. Дедлайн: 10 березня 2018 року. Оголошення переможців: 15 квітня 2018 року.
- Вимоги до конкурсних оповідань: обсяг – від 5 000 знаків із пробілами до 40 000 знаків із пробілами, кегль 12 (Times New Roman), інтервал – 1,5; .doc, .docx. Відступи абзаців мають формуватися за допомогою віконця «Абзац» – «Перший рядок» у документі Ворд, а не за допомогою клавіші «Tab». Діалоги персонажів та весь текст у творі мають бути з ТИРЕ «—», а не з маркером для списку. Перед назвою оповідання у документі «Ворд» надавайте коротку біографію (5-10 речень) і контактні дані (e-mail і телефонний номер), ця інформація не буде публікуватися на сайті, але може знадобитися для зв’язку з авторами. Твори мають бути непублікованими ніде раніше. Мова оповідань – ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКА!
- Надсилати конкурсні твори необхідно на stoslitmag@gmail.com із позначкою в темі листа «Конкурс». Від одного автора приймається одне конкурсне оповідання.
- Усі конкурсні твори публікуватимуться в новій категорії «Конкурс 2018», яку можна побачити в колонці зліва нагорі.
- Нагорода – найкращі оповідання після редагування будуть запропоновані видавництвам. Попередні конкурси, проведені інтернет-журналом «Стос» (конкурси «Після півночі», «Зачаєний жах», конкурс готичної «ПО»езії), вже дали можливість переможцям увійти у збірки «Ігри з темрявою» серії «Позапростір», «Дотик зачаєного жаху», а також в альманахи «Нова проза» і «Крамничка жахіть. Том 2».
- Склад журі може змінюватися. Поки що до нього увійшли:
- Вікторія Гранецька – лауреатка літературної премії «Коронація слова» 2011 року, письменниця, автор книг «Мантра-омана», «Тіло ТМ», «Щасливий», «Спротив речей», одна з авторок роману «Дім, у котрому заблукав час»;
- Сашко Завара – письменник, рецензент, автор романів «IQ = FAQ (Іcторія Хворого розуму)», «Ката-моргана (Апокаліпсис уже завтра)», «Песиголовець»;
- Остап Українець – філолог, один із перекладачів Г.Ф. Лавкрафта (тритомник Видавництва Жупанського) та Едгара Аллана По, автор роману «Малхут» і оповідань «Маланка» та «Адвент»;
- Вікторія Михайлова – директорка ГО «Агенція культурного розвитку», організаторка конкурсів детективної і контркультурної малої прози («Це ж елементарно, сер», «Різдвяний детектив» та ін.);
- від журналу «Стос» – Аліса Гаврильченко, редакторка.
- «Стос» не приймає неякісні, незавершені твори, а також твори з великою кількістю помилок у тексті.
З побажаннями залишитися серед живих,
Ваше майбутнє оповідання 🙂
*Кадр узято з фільму «Із пекла» (режисери Альберт Г’юз і Аллен Г’юз).