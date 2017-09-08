Олеся МІФТАХОВА. Я знала 9 слів…
* * *
чи чули ви зізнання
боюся смерті
о це про мене
страхаюся
лякаюся
жахаюся
ну ви зрозуміли
так ось
я винайшла універсальну формулу
що давала безсмертя
я знала 9 слів які рятували
від хроносу
я знала що це ніби магія
харон дивився на мене трохи презирливо
але що вдієш
я знала ці 9 слів
коли мені здавалося що сіра цеглина неминуче впаде на мою голову
я запитувала невисокого чоловіка, що йшов поряд
скажи
вона ж точно не впаде
він спокійно відповідав точно точно точно
я не вгамовувалась
скажи чесно
і він відповідав чесно чесно чесно
я підбивала підсумки
стовідсотково певен
стовідсотково стовідсотково стовідсотково
я заспокоювалася і жила далі
така легка
така щаслива
така сильна і безсмертна
_
ми йшли вулицею з іншим
ми сміялися
ми їли морозиво
ідеальні
спитали би
ідеальні
відповіла б
та коли раптом мені здалося що смерть чекає мене за рогом
то сахнулася і спитала
а я точно не помру
інший сказав
що за маячня
звідки мені знати
ніхто цього не знає
я не візьму на себе таку відповідальність
і я подумала дійсно
він має рацію
і померла тієї ж миті.
та інший того не знав
ми пішли додому
і він жив зі мною іще років зо три
не довго
і не щасливо