* * *

чи чули ви зізнання

боюся смерті

о це про мене

страхаюся

лякаюся

жахаюся

ну ви зрозуміли

так ось

я винайшла універсальну формулу

що давала безсмертя

я знала 9 слів які рятували

від хроносу

я знала що це ніби магія

харон дивився на мене трохи презирливо

але що вдієш

я знала ці 9 слів

коли мені здавалося що сіра цеглина неминуче впаде на мою голову

я запитувала невисокого чоловіка, що йшов поряд

скажи

вона ж точно не впаде

він спокійно відповідав точно точно точно

я не вгамовувалась

скажи чесно

і він відповідав чесно чесно чесно

я підбивала підсумки

стовідсотково певен

стовідсотково стовідсотково стовідсотково

я заспокоювалася і жила далі

така легка

така щаслива

така сильна і безсмертна

_

ми йшли вулицею з іншим

ми сміялися

ми їли морозиво

ідеальні

спитали би

ідеальні

відповіла б

та коли раптом мені здалося що смерть чекає мене за рогом

то сахнулася і спитала

а я точно не помру

інший сказав

що за маячня

звідки мені знати

ніхто цього не знає

я не візьму на себе таку відповідальність

і я подумала дійсно

він має рацію

і померла тієї ж миті.

та інший того не знав

ми пішли додому

і він жив зі мною іще років зо три

не довго

і не щасливо