Олеся МІФТАХОВА. Я знала 9 слів…

* * *

чи чули ви зізнання

боюся смерті

 

о це про мене

страхаюся

лякаюся

жахаюся  

 

ну ви зрозуміли

так ось

 

я винайшла універсальну формулу

що давала безсмертя

я знала 9 слів які рятували

від хроносу

я знала що це ніби магія

 

харон дивився на мене трохи презирливо

але що вдієш

я знала ці 9 слів

 

коли мені здавалося що сіра цеглина неминуче впаде на мою голову

 

я запитувала невисокого чоловіка, що йшов поряд

скажи

вона ж точно не впаде

 

він спокійно відповідав точно точно точно

 

я не вгамовувалась

скажи чесно

і він відповідав чесно чесно чесно

 

я підбивала підсумки

стовідсотково певен

 

стовідсотково стовідсотково стовідсотково

 

я заспокоювалася і жила далі

така легка

така щаслива

така сильна і безсмертна

 

_

ми йшли вулицею з іншим

ми сміялися

ми їли морозиво

 

ідеальні

спитали би

ідеальні

відповіла б

 

та коли раптом мені здалося що смерть чекає мене за рогом

то сахнулася і спитала

а я точно не помру

 

інший сказав

що за маячня

звідки мені знати

ніхто цього не знає

я не візьму на себе таку відповідальність

 

і я подумала дійсно

він має рацію

і померла тієї ж миті.

 

та інший того не знав

 

ми пішли додому

і він жив зі мною іще років зо три

 

не довго

і не щасливо

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