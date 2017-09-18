Увага! Стартував V Всеукраїнський поетичний конкурс «ГАЙВОРОННЯ»!
УМОВИ КОНКУРСУ:
До 15 ЛЮТОГО необхідно надіслати на електронну пошту bogugor2014@gmail.com одним листом ДВА файли – 5 своїх віршів ув одному файлі, а коротку іноформацію про себе (у довільному форматі) – в другому.
– Мова творів – винятково УКРАЇНСЬКА.
– Диптих, триптих, міні-поема та інші жанри, які складаються з кількох частин, вважаються ОДНИМ ТВОРОМ.
– Журі конкурсу обере 15 найкращих добірок (можливе корегування кількості за умови однакової кількості балів) орієнтовно до 1 березня.
– Фіналісти візьмуть участь у ДРУГОМУ ТУРІ.
ЖУРІ КОНКУРСУ
Igor Astapenko – поет, перекладач, засновник Всеукраїнського поетичного конкурсу «ГАЙВОРОННЯ»
Bohuslaw Polak – поет, лідер гурту «ЛЇС», співзасновник Всеукраїнського поетичного конкурсу «ГАЙВОРОННЯ»
Váno Krueger – поет, засновник поетичної премії «Золотий кларнет».
Богдан-Олег Горобчук – поет, художник, журналіст.
Павло Коробчук – поет, слемер, журналіст, програміст, музикант.
Oksanka Gadzhiy – поетка, дизайнерка, організаторка літературних акцій.
Lesyk Panasiuk – поет, дизайнер, перекладач.
Mykhaylo Zharzhaylo – поет, перформер, організатор літературних акцій.
Тарас Малкович – поет, перекладач, упорядник антологій.
Yaroslaw Gadzinsky – поет, співорганізатор фестивалю «Гоголівка».
Ігор Мітров – поет, літературознавець, археолог.
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР КОНКУРСУ :
Yanina Dyyak (Сонцева) – поетка, художниця, дизайнерка, засновниця проекту «День М».
УВАГА! З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ КОНКУРСУ ПЕРЕМОЖЦІВ І ПЕРЕМОЖНИЦЬ БУДЕ П’ЯТЕРО!
– Переможці та переможниці отримають цінні призи (+ можливі спецвідзнаки)
– Усі фіналісти та фіналістки гарантовано отримають дипломи
Чекаємо на ваші вірші!