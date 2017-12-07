Богдана ГАЙВОРОНСЬКА. Варення з грибів з елементами синьої птиці
(повість у верлібрах)
(уривки)
#потерпи_ще_трохи
ти живеш на землі чотириста років
що ти побачив за ці чотири сотні років на цій землі?
люди змінились у них розумні обличчя
і крайнощі стали ширшими
амплітуда падінь і злетів вийшла за межі стратосфери
маятник геніальності й ідіотизму кожного разу б’є у небо
і скоро проб’є в ньому дві величезні діри
в одну заглядатиме бог а в іншу диявол
хоча вони й не існують
але думка людська настільки потужна
що може створити їх зі снігу або зі скла
нашпигувати дротами або мантрами
і вони оживуть
ти живеш на планеті чотири сотні років і вже звик ховати коханих
так звик що перестав дружити й кохати
звик уже змінюватися за модою
сьогодні в тебе є борода
учора вуса
а позавчора ти ще вірив у правду й носив форму королівського піхотинця
це було у далекій юності коли люди пили воду з річок і читали зі світлом свічок
ти вже не те щоби зовсім старий
виглядаєш на тридцять а не на чотириста
але стомився
емоції пережито
усе зрозуміло
звершення звершені
знову звершені
і перевершені ще раз
ти хочеш смерті але вона не приходить бо ти безсмертний
почекай
через сто років ти призвичаїшся
це тобі кажу я
бо мені вже тисячу років
#убивство_друга
ти пам’ятаєш як убив свого друга
це було так безглуздо і взагалі нінащо
він прямував угору шукав зірок
а ти взяв і спустив курок
бо був упевнений що він цілиться в тебе
в нього було закрите обличчя
в руках він тримав папірець із піснею
він хотів її заспівати разом з тобою
але ти був таким підозрілим що переплутав папір зі зброєю
і не впізнав обличчя що заховалося в радості
ти вистрілив прямо в папір
і той розтікся кривавими буквами
десь голосили чайки і ти ридав
і більше було нікому плакати бо твій друг сирота
ні нареченої ні сестер ні братів
тільки ти
був його єдиним світлом
і ти його вбив
#тридцятилітня_війна
тобі було всього вісімнадцять
і ти кричав серед площі
здійнявши обличчя в гаряче небо
проклинаючи бога
просив тебе вбити
або позбавити розуму
підійшов сивобородий дід і торкнувся твого плеча зі словами
я не зможу тобі допомогти
бо вбити не маю права
розуму ти ще не маєш
а іншого ти не хочеш
і взагалі ти неправильно ставиш питання
бога немає
і диявола теж
все це зробили ви – люди
жебрак із сусіднього міста
криво вишкірюється та йде геть
переступаючи через трупи
а ти йдеш ховати свою родину
що вмерла від тифу
на війні
яка народилася в один рік із тобою
#місця
коли ти живеш тисячу років
то змушена періодично міняти місця
бо через кілька десятків років
твої подруги зненавидять тебе за те що ти не старієш
твоїм коханцем стане один з їхніх синів
а може й онуків
і вони сичатимуть
що ти обрала його ще тоді
коли качала на колінах і пригощала цукерками
клята збоченка
не хоче здихати з усіма
не хоче ходити з ціпком і жалітися на суглоби
тому я кожні десять років вигадую легенду і щезаю
зовсім мало людей було в моєму тисячолітньому житті
які залишалися зі мною більше ніж десять років
які знали хто я
які не боялися старіти поруч зі мною
і яких я з болем у серці ховала
не всі могли би витримати таку відповідальність
не в кожного в серці є стільки любові
щоби простити мене за те що я не помру
не в кожного є стільки хоробрості
щоб не боятись мене
коли мені виповнився 101 рік
я зізналася коханому хто я
я хотіла прожити з ним все життя
і любити його навіть коли він буде старим дідуганом
він прив’язав мене за ноги до коня і поволік
але мій біль був настільки шаленим
що кінь став дерев’яним
а вершник очеретяним
до них підлетіла вогненна птиця
огорнула крилами їх обох
і мені на пам’ять лишилася тільки шворка
якою були зв’язані мої ноги
#відьма
одного разу мене хотіли спалити
це був один з тих випадків
коли я зустріла людину
яку не варто було зустрічати ні вдруге
ні навіть уперше
колись у мене був закоханий монах
ордену єзуїтів
він був молодий і палкий як вогонь
ми кохались на цвинтарі біля монастиря
і він казав що покине бога і піде за мною
бо віднині я його божество
звичайно
ніхто нікуди не пішов
бо якби я сказала йому свій вік
мій любий спалив би мене ще тоді
через п’ятдесят років я натрапила на нього
в іншій країні
ну звідки я могла знати
що моя особиста іспанська інквізиція добереться до безкрайньої Мексики
він наздогнав мене отруєними очима
що висипалися з вікна
його шикарного будинку
і одразу пізнав
і одразу вислав за мною свою охорону
згадала мене
відьмо?
ошаліло шмагав рушником
бо нічого не втрапилось іншого в руку
з ким ти тоді втекла?
забула свого Крістобаля?
я віддав тобі цноту і повідав справжнє ім’я
я кохав тільки тебе за усе життя
я хотів народити з тобою дітей
мені було байдуже що ти відьма
невже ти думала що я тебе не розпізнав?
тепер я нищу таких як ти
бо ви бездушні тварюки
а ти згориш не за єресь
а за підлість і зраду
а потім ми знову кохалися
інквізитор був щасливий і знову юний
і це був останній раз коли він кохав жінку натомленим серцем
а на ранок слуги знайшли у ліжку
його старече немічне тіло
#коли_мене_роздер_ведмідь
усі мої віщі сни про тебе
безсмертний
нас є тільки двоє на всій планеті
і ми не можемо вмерти
я розкрила власну безсмертність
коли мене роздер ведмідь
він не мав планів мене споживати
просто був злий
таке і з людьми буває
тому я можу його зрозуміти
я лежала накрита глибокими ранами
наче сіткою риболова
із мене сочилася кров
і я не могла піднятись
потім кров не текла і я просто лежала
потім рани зрослися
так невимовно швидко
що я сама налякалась
в одну із них можна було вкласти долоню
але і вона заросла
не лишивши шраму
я пригадала
що всі мої опіки та подряпини
не лишали шрамів
що тіло моє надзвичайно чисте
немов не жила а зберігалася у склянім саркофазі
я зрозуміла що це неспроста
я повернулась додому надвечір того же дня
а яким було твоє остаточне прозріння?