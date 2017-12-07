Я не пам’ятаю свого імені, не знаю, де знаходжуся і хто ця жінка, що конає на моїх руках. Єдине, що має сенс – це кров: солона, тепла, в’язка. З ранок на білій майже прозорій шиї сповзають дві цівки – останній удар вмираючого серця. Я нахиляюся і жадібно злизую червону розкіш. Зазираю у гарне чуже обличчя. Сині очі згасають, немов товща води поглинає останні промені. У зіницях навіки застигає жах, здивування і…любов? Зовсім близько вибухають голоси. Грюкають двері. До кімнати вривається натовп. Мозок розриває від биття сердець, запаху людської плоті і пульсації крові у жилах. Зуби вимагають нової жертви, але я не можу підвестися. Жінку видирають з моїх обіймів…

Що я накоїв?

Хто ця жінка?

Хто я?

1.

– Годі! – зупиняє рудого садиста високий чоловік у офіцерському мундирі. Підсовує стільця і сідає навпроти. – Далі я сам. – Лоб і вилиці поліцейського перерізають ледь помітні шрами. Рідке волосся вже почало сивіти, але чоловікові не більше сорока. Він уважно роздивляється моє обличчя, поки я звиваюся від болю. – Парфентію, любите ви передати куті меду, – говорить він до приземкуватого рябого помічника.

Я відчуваю, як злазить шкіра від рідини, якою на мене плюскав поліцейський. Але вже за мить лопаються пухирі і заростають рани.

– Давайте знайомитися, – нарешті помічає зміни поліцейський. – Моє ім’я Тюрин Олександр Петрович, я очолюю відділ з розслідування справ нечисті. А ви? – Він втуплює у мене гострі, наче бритва, очі. Вони різнокольорові. Ліве, -немов весняний лід, праве – чорне, як у цигана.

– Я не знаю, – видушую з себе. Руки і ноги надійно прикуті. Зап’ястки печуть вогнем. Мене ніби втискає у крісло, так що ледь вдається поворухнути головою. Шлунок переймає спазм. Кров жінки проситься на волю. Я розглядаю камеру. Темно, як у сільській церкві. Лише кілька смердючих свічок. Стіни завішені розп’яттями та образами. Повітря наповнене дурманом, від нього важко думати, але, здається, тільки мені.

– Ви у спеціальній камері для упирів, – коментує мій погляд Тюрин. Ніби почувши його слова, за стіною хтось починає шкряботіти і тонко стогнати. – Чуєте? Ваш колега. Я кличу його Носферату. Тисячолітній десмодус, хоча направду ніхто не знає, скільки йому років. Зовсім здурів від старості. Потрапив сюди, бо як і ви, наробив дурниць.

Я на мить завмираю, пропускаючи нову думку у вчаділий розум, і щосили смикаю руками, прагну звільнитися, але браслети тільки роз’їдають плоть.

– Кайдани освячені на мощах святої Варвари, – незворушно продовжує поліцейський. – А у свічках – терен, часник, глід, інша гидота, яку ваш брат не любить. А оте вікно, що позаду вас і зараз завішене, захищене молитвами і має здатність посилювати і спрямовувати на місце, де ви сидите, найслабкіші сонячні промені. Так що раджу не помножувати страждання, а почати говорити. Хто ви? Якому клану належите, хто і коли вас перетворив?

– Я не знаю! Не пам’ятаю! – скавучу, звиваючись у кріслі. – Хто була та жінка?

Тонкі світлі брови Тюрина здивовано поповзли вгору. Глибока зморшка перерізає гладеньке чоло.

– Та що ви з ним й-бо, Олександре Петровичу! – озивається зі свого кутка Парфентій. – Бреше, як дихає. Новонародженого грає. Думає, це виправдає замучену бариню. Може ще святою водичкою окропити, щоб пам’ять швидше верталася? – Рябий опиняється біля начальника. Жовті очі більше б личили собаці, ніж людині.

Тюрин відкидається у кріслі і зчеплює руки.

– Парфентій запальний, як всі вовкулаки, але в одному правий. Встановити особу упиря у Києві – питання часу. У нас найповніша картотека. Ми вже спрямували запит до Спеціальної комісії з питань десмодусів. Вони переглянуть ліцензії на кров. Так що брехати – погана тактика, якщо тільки …

Перед очима все пливе, останній напад люті забрав забагато сил. На мить замість канделябра у кутку з’являється жінка з білявим волоссям.

– Чому я нічого не пам’ятаю? Хто ти? – запитую у неї, – хто я? – але вже не чую відповіді, темрява, немов саван, розповзається перед очима.

– Якщо тільки, – шепоче пошрамований поліцейський, – Парфентій вгадав, і вас перетворили насильно…

2.

Новий допит – новий кабінет. Ми довго піднімаємося сходами, нарешті Парфентій безцеремонно заштовхує у двері. Тут значно світліше. У лампах гуде електрика. На стінах так само багато хрестів та ікон, але дихати легше. Збоку велике вікно. Зимове сонце сумне і холодне, але й таке викликає майже тваринний страх.

Тюрин турботливо відсуває стільця подалі від вікна, пропонує сісти. Сам спирається на стіл і складає руки на животі. Всім видом демонструє, що я його зацікавив. Позаду нього висить мапа Києва. На підвіконня сідає вгодована ворона і розвертається до мене чорним оком. Мені здається, що кабінет під дахом.

– Кімната захищена, – кінчиками губ посміхається слідчий, – але мені здається, тут буде трошечки зручніше. Він розвертається до мапи і якусь мить поринає у задуму.

– Ваш вид має велику перевагу перед людьми: довге життя, сила, надзвичайні здібності. Багато хто вважає, що упиря достатньо пробити кілком чи виставити на сонце, – але ні – тільки відтинання голови. Погодьтеся, завдання не з легких, – зауважує Тюрин, – Якийсь час люди вірили, що ми зможемо співіснувати. Кревним родам вдалося накопичити чималі статки. І тут вирішили, що зможуть обійтися без людей та інших видів. У 1830-х, а потім 1860-х роках Межею проносяться повстання. В результаті – винищено сотні славетних десмодусів, не кажучи вже про людей. – Слідчий говорить швидко, як по-писаному. – З того часу Імперія кардинально переглянула своє ставлення до вашого виду. Були запроваджені ліцензії на кров, дозвіл на перетворення, обмеження місць проживання, кожне місто майже з аптекарською точністю веде статистику десмодусів… І тут я впритул підхожу до нашої проблеми. – Слідчий робить ефектну паузу. – Ми не знайшли вашого профілю. Є два пояснення. Перше і найпростіше – ви приїжджий і тоді слід чекати відповіді від губернських управлінь, і друге – ви новонароджений.

– Новонароджений? – я підіймаю голову. Мене цікавить лише власна доля.

– Так ми називаємо новонавернених. Згідно із законом, для перетворення на упиря потрібен спеціальний дозвіл. “Батько” – той, хто перетворює, бере на себе повну відповідальність за наверненого. При переході упирі втрачають попередню сутність і “батько” зобов’язується наповнити його новими знаннями, а головне – вмінням гамувати голод і дику натуру. Як відписалася Комісія з десмодусів, – Олександр Петрович змахує списаним аркушем, – за останній рік таких дозволів не видавалося. Напрошується очевидний висновок – вас перетворили нелегально, ще й з перших годин позбавили турботи. Питання: чому, а головне, хто і навіщо пішов на такий безглуздий ризик? В чому ваш секрет? – Тюрин нахиляється, наче колодязний журавель, і я відчуваю його подих.

– Дивіться, ще закохайтеся! – вишкірюю зуби. Ось чому я досі живий. Пошрамованому щось від мене потрібно.

Посмішка сповзає з обличчя поліцейського.

– У нашому місті не так багато упирів, що можуть перетворювати. Для цього необхідні особливі вміння і сила. Фактично це лише голови семи кревних родів. Найвпливовіші, найповажніші члени суспільства, до яких не так-то просто підступитися, якщо ти не один з “синів”. І, якщо ви таки кажете правду, – Тюрин нарешті переходить до суті, – то з вашою допомогою ми зможемо виловити значно крупнішу рибу. А тому мусимо довіряти одне одному, так, шановний новонароджений?

– І для цього ви розказали слізливу історію взаємних зрад упирів і людей? – я силувано посміхаюся і відчуваю, як гострі ікла шарпають губи.

– Ви праві. Але я дещо маю у рукаві, – весело заперечує слідчий, – що, впевнений, вас переконає.

Тюрин театрально змахує рукою, підносить до мого носа кулак і розкриває долоню. З неї випадає срібний медальйон, вкритий вибагливими візерунками. Всередині два портрети. З одного посміхається білявка, з іншого крізь скельця пенсне супить очі чорнявий молодик.

– Впізнаєте?

Я кручу головою, але до горла підступає комок.

– Це ви! – радісно вигукує поліцейський, – Очевидно, ще до перетворення. Навіть сучасні технології не здатні вхопити мінливий лик десмодуса. На іншому портреті – балерина Неля Ніжинська – прима міського театру.

Я дивлюся у гарні, примружені у манірному виклику очі, а перед очима виринає позбавлене життя, заплямоване кров’ю обличчя.

– Це з її шиї. З того, що від неї залишилося, – голос Тюрина втрачає сентиментальність, – мабуть, вона дуже вас любила, раз зважилася прийти до упирської нічліжки відьми Явдохи.

Він хапає зі столу ще один папірець і розгортає перед моїм обличчям: “Чекаю на Караваєвській, 7. Д.”. Видрукований на машинці текст віншує письмова закарлючка.

– Це ж ваш підпис?

– Звідки знати? Я навіть не пам’ятаю власного імені! – поліцейська тугодумність доводить до сказу.

В очах Тюрина з’являється жалість.

– Я майже розумію, що ви відчуваєте, – різнобарвні очі дивно блищать. – Вбити кохану у нападі голоду, не усвідомлюючи, що коїте, це жорстоко. Але раджу заспокоїтися і послухати. На мою думку, Нелі стала випадковою жертвою. Ви б накинулися на кожного, хто б зайшов у ту кімнату. – Тюрин знову нахиляється, і я бачу чорні бездонні зіниці. В них немає мого відображення. – Злочинець той, хто вас перетворив і залишив у тій кімнаті. Він, а не ви, вбив Нелі. Хіба ви не хочете дізнатися правду?

Якби міг, закрив би обличчя руками. Натомість просто схиляю голову. Я не знаю, хто була та жінка, її обличчя здається чужим, але пекучий біль роз’їдає душу.

– От і добре, – по-своєму розуміє мій порух слідчий. – Радий, що ми дійшли згоди, пане… Буду називати вас Альбертом на честь графа-звабника з “Жизелі”, кажуть пані Нелі неперевершено виконувала головну партію. Ви знаєте, – настрій Тюрина помітно покращується, – упирі мають особливу слабкість до цього балету? Жизель з другого акту – ідеальна наречена для десмодусів. Наприклад, Танські жодної вистави не пропускають.

Тюрин підводиться, пружною ходою підходить до дверей.

– Парфентію! Готуйтеся їхати. – Весело кричить у коридор. Потім повертається і з не меншим завзяттям каже мені: – Зараз я вас звільню. Ви маєте продемонструвати підпис. Формальність, але й символічний акт моєї до вас довіри. – Без дурощів, добре. На нас чекає театр. Там вас точно хтось упізнає.

Я киваю, слідчий відстібує ноги, знімає браслети з поручнів і зчеплює між собою руки. За спиною з’явивляється Парфентії. Від нього смердить псиною і насінням. Я схиляюся над аркушем. Тюрин відволікається на дурне запитання. У скронях пульсує. Вікно жахає, але я не маю вибору. Поліцейський правий – потрібно дізнатися правду. В один стрибок я видираюся на стіл і вже наступної миті, розриваючи кайдани, стрибаю у шибку. Сам не розуміючи як, довіряючи лише інстинктам і новому тілу, я чіпляюся за стіну самими пальцями і швидко-швидко повзу вгору. Завмираю під дахом. Як і очікував, за мить з вікна вивалюється Тюрин і ошелешений Парфентій. Обидва і не думають дивитися вгору. Зосереджено вивчають двір.

– Парфентію, чорт тебе дери, ти чого вікно залишив незахищеним? – Лається червоний, наче рак, поліцейський.

– Так день, ваше благородіє, я ж не думав, що упиряка дремене? – лепече вовкулака. Внизу метушаться солдати. Хтось б’є на сполох. Я глибше втискаюся під бляху.

– Ви хіба не знаєте, що перетворення новонародженого триває кілька тижнів? Та й сонце тьмяне… Чорт, він або до театру, або на Караваєвську. Хто там? Один? Ви зовсім здуріли?…

Я недослуховую. Мапа зі стіни надійно закарбувалася у пам’яті. Вирішую перейти на інший бік даху і зістрибнути у найменш захищеній частині.

3.

Місто лякає, приголомшує звуками, запахами, стукотом людських сердець. Я кутаюся у пальто і намагаюся не вилазити з тіні. Чужа кров у мені, наче компас, безпомильно веде за собою.

Нічліжка на Караваєвській розміщується у колишньому арсеналі. Столітнє приміщення наполовину вросло у землю. Завжди темно, безліч коридорів, альковів і виходів – ідеальний прихисток для упосліджених видів. Я швидко роззираюся довкола. Потрібне вікно виходить на задній двір: вигрібна яма, зграї щурів, брудні пляшки від крові, звалені під стіною трухлявої і чорної від старості дровітні. Те, що треба. Я видираюся на дах сараю і затихаю. Що робити далі? Часу обмаль. Скоро надійде підкріплення. А я мушу, потребую оглянути це місце.

Рішення приходить само. З низьких дверей чорного ходу визирає брудний заспаний чоловік у формі городового, смачно потягується, підсліпувато кліпає на зимове сонце і робить кілька кроків у мій бік. Така недбала варта не залишає варіантів. Він починає розстібати штани, щоб справити нужду, коли я валю його на землю. З розплющеного носа цебенить кров, зусиллям волі відвертаю погляд. Він починає підіймати голову, коли я хапаю поліняку і вдаряю по зарослій потилиці. Є й простіший спосіб знешкодити городового, але я вирішую не пити крові.

Брудна кімната нічим не видає свого господаря: просякнуті потом простирадла, подерті меблі, облуплена фарба, в центрі, на здутому паркеті, невеличка багряна пляма, – єдине свідчення мого злочину. Я не знаю, що шукати. У нападі люті здираю зі стін затерті вогкі шпалери, зазираю у кутки. Нічого, жодної зачіпки. Я завмираю у найглибшому кутку і втуплююся у підлогу.

Скрип мостин попереджає про наближення гостя. Важко відсапуючись, до кімнати входить червонощока відьма. У великих м’ясистих руках недоречно стирчить гілка глоду з темно-червоним, наче краплі на щойно проколотій шкірі, ягодами. Відьма підходить до місця загибелі Нелі, нахиляється і кладе гілку. Жодна емоція не торкається її круглого, як млинець, обличчя.

Швидше, ніж вона встигає усвідомити чужу присутність, вистрибую зі сховку і затуляю спиною двері. Очі Явдохи розширяються, серце прискорено калатає, великі груди здригаються, як розбурхана опара.

– Прошу пана, я не знала, що тут хтось є, – удавано спокійно каже відьма.

– Хто звелів вам це зробити? – киваю на гілку. Явдоха мовчить. Крива посмішка наповзає на обличчя. Вона мене впізнає. Товста рука накриває гаманець на поясі. Що там – свята вода?

– Той самий пан, що привів вас сюди. За три дні до того, як завітала панна.

Тепер в її очах глум. Що вона собі понавигадувала? Вважає, я сам захотів обернутися на упиря? Заманив Нелі заради крові?! Я хапаю її за горло. Здається ще одне зусилля і шиє лусне, як перезрілий апельсин.

– Хто?

– Я не бачила обличчя! – хрипить відьма. – Його заступала тінь! – Страх в її очах гусне. Подих стає уривчастим, губи синіють, а язик блищить, як слимак, що виповз на сонце. Я послаблюю хватку. – Ви прийшли третього дня попідруки, як ліпші друзі. У вас очі тьмяні, осоловілі. Ясно – вже вкушені. Упир у червоному дав золота і наказав не турбувати. Потім прийшла жінка, за нею поліція, – простогнала Явдоха, ніби остання халепа була найбільшою з усього. – А сьогодні зранку прибігло потерча і сказало, що пан у червоному наказує покласти гілку глоду на місце, де її вбили. Це все!

Понад усе хочеться встромити зуби у її шию і напитися жирної крові. Явдоха не заслуговує на життя. На скільки незаконних перетворень, випитих тіл, замучених жертв вона закрила очі заради наживи. Я все ще дивлюся у вибалушені очі і відпускаю руку. Вона помиляється – я не монстр. За жодних обставин я не міг погодитися на перетворення. Чи міг?

4.

Шукаючи темних кутів, як щур, просуваюся містом. Сонце дісталося найвищої точки. Очі печуть від світла, шлунок стискає голод. Весь час здається, що хтось переслідує. Стукіт людських сердець доводить до сказу, змушує тікати. Я не впевнений, що зможу стриматися. Потрібно перечекати.

Вкрай змучений, видираюся на будівельні ліси і падаю на дошки. Принаймні із землі не побачать. Слова Явдохи пульсують у мозку, як загнана під шкіру скалка. Що значить гілку глоду на місце загибелі жінки? Вшанування першої жертви? Чому ж тоді “батько” мене покинув? Чи може суть у Нелі, і я щось пропускаю?

Кожен м’яз викручує. Все ще тривало перетворення. Як не дивно, фізичний біль тамує бажання крові. Погода знову змінюється. Сонце ховається за сніговими хмарами. А значить, треба йти. Натомість я лежу горілиць і дивлюся на небо крізь шпарини у дошках. Велика пухнаста сніжинка, наче балерина, робить коло над моїм обличчям і приземляється на щоку. Я розумію, що більше не можу плакати.

Крізь пелену сну, завісу холоду і снігу ввижається, як білява тендітна жінка танцює на подвір’ї. Легкі “па” не залишали слідів. Вона кружляє у завірюсі, здіймає тонкі руки, посміхається і беззвучно кличе до себе. Я хочу, але не можу зрушити з місця. Може так і правильно? Так і варто померти? Упирем, що відмовився пити кров. Але Нелі не заспокоюється. Біла рука видовжується, росте і тоншає. Миле лице перекошує лють. Тонкий палець, наче шпичка глоду, проколює бік.

– Вставай! Ти маєш дізнатися, хто мене вбив? Хто перетворив тебе на монстра?

Я просинаюся у сутінках. Шлунок все ще судомить, але у голові прояснилося.

На Володимирській мою увагу привертає театральна тумба. Афіша Міського театру рябіє дописаним від руки. У багатьох балетах відбулася заміна. “У “Жизелі”, – читаю я, – замість Нелі Ніжинської буде танцювати Ізідора Квітка”. Внизу валяються залишки старих газет. Єдине, що вдається знайти у вогкій купі – першу шпальту з некрологом. Трупа повідомляє про смерть прими. Але жодного співчуття родині чи заклику долучитися до прощання. Ніби її смерть нічого не значила.

На розі ловлю підозрілий погляд городового. Здається, теж вовкулака. Я потуплюю очі і якомога буденніше проходжу повз. Тюрин знає, що я подамся до театру. Чисте божевілля отак дертися їм на очі. Але хіба я маю вибір?

По Володимирській котиться трамвай. Я застрибую на підніжку і проїжджаю з десяток кроків, ховаюся під навісом готелю Гладенюка, що вікнами виходить на театр. Біля входу чатує двоє у формі. На порожній площі вешталося ще кілька підозрілих чоловіків. Здавалося, всі вони в одну мить розвертаються до мене. Театр, як великий мурашник, має чимало входів, особливо із заднього двору. Якісь та й залишаться відкритими. Тільки б дістатися. Я набираю повні легені повітря і заношу ногу над мостовою. Один з філерів подається до мене.

Несподівано лунає пісня, з-за року визирають перші демонстранти. Їх очолює вихор: тіло вкрите чорним хутром, криві роги, роззявлена паща, божевільні очі, що здається от-от вилізуть з орбіт, у рухах – транспарант. Очільника ходи тіпає, наче у лихоманці, він постійно кричить і розмахує написаним, так що неможливо прочитати лозунг.

Колонна складалася переважно з нечисті. Лише де-не-де вигулькують бліді і захоплені обличчя людей. Йдуть до Думи.

“Це не наша війна”, “Вимагаємо рівних з людьми прав!” – кричать полотнища. До мене підскакує яскравий, ніби японський півник, людино-птах і всовує листівку. – Радий, що упир з нами. З вами ми покажемо людям, хто тут господар, – співає у саме вухо і швидко розчиняється у натовпі.

Це мій шанс. Я рівняюся з ходою, боязко відкашлююся і голосно кажу: “Біля театру поліція! Їх багато”. Слова діють, наче бомба. Якась мавка істерично кричить. Злидні, наче миші, пролізають між колін і першими опиняються на площі. Лунає дзвінка хлоп’яча трель. Їй у відповідь вибухає свисток городового. “Ану, міцніше ряди! Не дозволимо завадити мирній демонстрації”, – грізно наказує вихор. Користуючись сум’яттям, я занурююся у натовп, і вже за мить перестрибую через театральний паркан.

До вистави залишається ще кілька годин, і задній двір вражає тишею. Куди далі – не маю жодного уявлення. Але відсутність цікавих поглядів, а головне – запаморочливого стукання людських сердець, студить голову. Я тільки-но відсапуюся, коли над головою хтось злісно вигукує:

– Гей, декорації самі не стануть! Труси сюди свій худий зад. – З вікна другого поверху визирає брудний змучений чорт. Я смиренно заходжу до середини.

Виявляється, що чорт вже на кілька годин спізнюється з оформленням сцени. Робітники з нечисті навідріз відмовилися сьогодні працювати: “Ич! Мітингують, бісове поріддя”, – зітхає прикажчик і означує фронт робіт. Долучаються двоє з людей, яких, здається, теж вихопили з вулиці.

Лише за кілька годин отримую можливість пройтися коридором, що опоясує сцену, і знайти гримерку з табличкою “Нелі Ніжинська”. Я тягнуся до ручки і завмираю. З-за дверей лунає веселий спів. Дівоче серце радісно стукає. Навіть сюди пробивається запах парфумів і каніфолі. Перед очима знову все пливе. Дурна надія на мить перемагає: “Вона жива!” Я обережно прочиняю двері і бачу дивовижну картину. Дівчина, закинувши ногу на туалетний столик, поправляє зав’язки на балетних туфлях. Видно лише тонкі, наче крила херувіма, лопатки і оливкову шию, схилену до щиколотки.

– Нел…? – Вже зривається з мого язика, коли голівка сіпається і у повітря здіймається хмара смолянисто-чорних кучерів.

– Ви? – очі дівчини розширяються. – Як ви насмілилися? Тут вже була поліція, мені не потрібні неприємності.

Я заскочено витріщався на незнайому балерину. Вона подібна до Нелі, як полум’я до води. Смаглява і чорноока, наче циганка. До того ж маленька і вертлява.

– Я шукаю Нелі?

Балерина рвучко прибрає ногу, так що на підлогу падає мідна табличка з виведеним сріблом “Ізідора Квітка”, робить крок назад і упирається у ширму для перевдягання.

– Ви краще за мене знаєте, що з нею. Йдіть, або я покличу поліцію. – На щоках танцівниці проступає рум’янець, а на моє обличчя наповзає темрява.

– Ви будете танцювати замість Нелі у “Жизелі”? – я підіймаю табличку. Нелі тільки-но поховали, а нова прима вже приміряє вбрання.

– Це логічно, – з погордою відказує Ізідора. – Я найкраще знаю партію і…була її подругою. Вам це відомо.

Я лише посміхаюся, дівчина закушує губку.

– Доро, – звертаюся якомога лагідніше.

Танцівниця жалібно зиркає, як загнане у кут звіреня, видно, я вгадав з ім’ям.

– Щоб вам не сказали у поліції – це неправда. Я не винуватий. Я любив її. Ви мали це знати…

Вона враз якось опадає, потуплює погляд і заходиться розгладжувати складки на спідниці.

– Прошу, – я повільно витягую руку з пальто, – скажіть хоча б, чи приносив їй хтось оце?

Гілку глоду, що видер з рук Явдохи, справляє на балерину дивне враження. Її очі жадібно розгораються, ніби я показую щонайменше діамантову прикрасу.

– Так ось через що загинула бідна Нелі. Ви вбили її з ревнощів? – ніби плює мені в обличчя. – А вона ж завжди нехтувала становищем прими. Могла б стільки отримати…

Ізідора недоговорює, кидає на мене нищівний погляд, підходить до дверей і береться за клямку.

– Йдіть. І більше тут не показуйтеся. Наступного разу покличу поліцію.

– Хто приносив глід, Доро? – роблю останню спробу. – Може, це він її вбив, і тоді черга за вами?

Балерина ледь помітно здригається, відкриває двері і владно повторює наказ. З гримерок починають висовуватися цікаві носи, і я поспішаю забратися.

Ізідора точно знає, хто приносив глід. Заздрила Нелі, сама хотіла мати такого шанувальника. А значить загибель Ніжинської була невипадковою. Неочікувані ревнощі заповзають у душу.

Я вирішую зачаїтися десь у театрі і спробувати дотиснути Дору. Але несподівано за кулісами вигулькує Парфентій. Він чіпляється з розпитуваннями до чорта-прикажчика, той чухає потилицю і з готовністю відповідає на запитання.

Знову нагадує про себе голод. Марячи вуличними собаками, котами чи бодай щурами, я вивалююся у вологі густі сутінки. Газові ліхтарі – лише острівці світла. Сніг перетворюється на багнюку, що з неприємним чавканням липне до ніг.

Відчай і злість роз’їдають душу. Я навіть не запитав, як мене звати. Чому ж вирішив, що зможу сам знайти могутнього упиря?

Через квартал сповільнюю кроки і прислухаюся. За мною хтось іде. Якщо поліцейський, то чому не хапає? Якщо злодій, то смертельно прорахувався. А може це любитель глоду і балерин? Я пірнаю у підворіття і ховаюся у глибокій темряві. Переслідувач повторює маневр. Коли рівняється зі мною, хапаю за комір і притягаю до себе.

– Що тобі потрібно? Чого за мною йдеш? – сичу у саме обличчя і з подивом відсторонююся. Я тримаю у руках столітнього діда: високий, сухий, з копицею довгого сивого волосся, сіра шкіра побита старечими плямами. Переламати йому шию легше, ніж задушити кошеня. На мій подив старигань, з якого от-от втече життя, замість того, щоб відбиватися, щось дістає з кишені. Мої ніздрі болісно розширюються. У закоркованій пляшці бовтається темно-червона рідина. Я думаю лише мить, потім вихоплюю сулію і жадібно припадаю до горлечка. Солона ще тепла кров тече горлом.

– Я побачив вас біля закладу мадам Явдохи, – стогне старий, розтираючи горло. Лівий рукав зав’язаний на лікті. Він каліка! – Вже тоді мали кепський вигляд. Вирішив допомогти.

– Чому?

– Скажімо так, я прихильник десмодусів, – посміхається сивочолий.

Божевільний каліка. Але шлунок заспокоюється, і я вирішує дати старому шанс.

– Крім того, я був вашим професором в Університеті, пане Дмитре Багряний.

На мить перехоплює дихання. “Дмитро Багряний!” – от як мене звати. Ось хто я!

Підборіддям стікає тепла цівка, витираю і дивлюся на пучки. Кров у скупому світлі нагадує чорнило.

– Я вже не той, ким ви мене знали, – киваю на куксу. – Можу і зашкодити.

Старий крізь густу темряву, ніби відчуває мій погляд, і смикнув обрубком.

– Повірте, я знаю, з чим маю справу.

5.

Абрахам Стретович, так звуть професора, живе у Латинському кварталі, де зазвичай знімають квартири викладачі Університету. Вивчає історії. З його слів, два роки тому я закінчив юридичний факультет, а нещодавно склав іспити на присяжного повіреного. Наші шляхи давно розійшлися. Але професор досі пам’ятає мої революційні заяви про необхідність зрівняти у правах людей і нечисть.

– Ви особливо цікавилися упирями. Вважали їх вимоги справедливими. А повстання 1830-х та1860-х років – відповіддю на утиски з боку людей. Бачу, ваші пошуки закінчилися успіхом? – приязно посміхається професор і підливає у келих.

Квартира історика нагадує музей або захаращений сховок божевільного. Шафи тріщать від фоліантів про десмодусів, стіни вкривають літографії знаменитих кровопивць, на полицях розставлені зброя і засоби захисту.

– Упирі – моя давня пристрасть. Саме тому я і був на Караваєвській. Один пан мав принести артефакт свого роду, – туманно пояснює професор. – А тоді побачив вас.

Вогнище у каміні весело потріскує. Вперше за останні дні, вперше за нове життя, я опинився у майже людських умовах. Незвичне на смак вино зігріває душу, шлунок спить, а голова просить спокою. Достобіса хочеться вірити цьому дивному чоловікові. Ніби читаючи мої думки, Стретович приносить альбом випуску і радісно тикає фото, на якому я впізнаю молодика (невже це я?) з медальйону Нелі.

Заколиханий вином і довірою, я розказав про події останніх днів. Про смерть балерини, в’язницю, випадок на Караваєвській і натяки Дори. Професор уважно слухає і лише іноді киває головою.

– Може у Нелі закохався упир і вирішив так мене позбутися?

– Ні, юначе, тоді б він вас просто вбив. – Стретович підходить до книжкової шафи, витягає старовинний фоліант і передає мені. – Перетворити на упиря можна лише умисно.

– Для цього потрібні спеціальні сили і вміння. – Перебив я. Все це вже чув від Тюрина. – А значить мене зробив упирем один з семи.

Професор схвально киває і розгортає книгу.

– Гамуючи повстання, генерал Муравйов винищив цілі роди. Відтоді влада стежить, щоб кількість “батьків” не збільшувалася.

З вицвілих сторінок чорними лютими очима на мене дивляться провідники повстань упирів. Здебільшого мертві. Я відкладаю фоліант і підходжу до стіни.

– Ви зібрали чимало засобів для вбивств нашого брата.

– Найнадійніше оце, – на мій подив Стретович показує на короткий, не більше, як з долоню, кинджал. – В народі називають меч Перуна. Насправді, викуваний на Афоні зі срібла і цвяхів, що тримали Спасителя на Хресті. Візьміть, ви відчуєте.

Обережно, намагаючись не торкнутися леза, беру зброю. Стретович мав рацію Таке здатне вбити наймогутнішого.

– Спершу в серце, а потім відтяти голову. Тільки так, – ледь чутно проказує професор, ховаючи клинок. Я відчуваю полегшення. Роблю ковток і проходжаюся кімнатою. Мою увагу привертає фото на каміні. З вицвілого портрета весело посміхається гімназистка. У молочно-білому, наче в альбіноса, волоссі чорніє оксамитова стрічка. Замість квітів, вона тримає… гілку глоду. Келих у моїй руці розлітається на друзки. Тримаючи найбільший уламок, я розвертаюся до професора.

– У нас один ворог, пане Багряний, – тихо, але без тіні страху каже Абрахам. – Я про це дізнався ще на Караваєвській, коли побачив глід у руках Явдохи. Так що ви або вб’єте мене зараз за те, що відразу не сказав всієї правди, або дозволите допомогти і помститися.

Стретович кілька секунд мовчить. Потім важко підводиться, знову бере книгу про упирські роди, перегортає кілька сторінок і показує портрет, схожого на волоського князя, гарного пана.

– Лише один “батько” має пристрасть до театру, червоного фраку і не боїться тримати глід. Одну з небагатьох рослин, що відлякує упирів.

“Антін Танський” – написано під портретом.

– Хто ця дівчина? – показую на світлину на каміні, хоч і так здогадувався, якою буде відповідь. – Може це не моя, а ваша історія?

– Може і так, – Стретович схиляється до кукси і стомлено зітхає. – Але у вас, на відміну від мене, є шанс з усім розібратися і помститися за смерть коханої.

6.

Ізідора приходить пообіді. Була бліда і знервована. Як і пообіцяв професор, записка спрацювала.

– Я роблю це через Нелі, – тремтячим голосом промовляє Дора. Ми розміщуємося у темній вітальні. Пряме світло з кожним днем стає дедалі нестерпнішим. Балерина падає у глибоке крісло, відгортає вуаль і запалює цигарку.

– Він щовечора, після кожної “Жизелі” присилав кошики з квітами. Звісно, лілії. Ці задушливі квіти мертвих. Іноді шапанське і бомбоньєрки з “Франсуа”. Чому вони завжди думають, що балерини люблять ігристе і цукерки, ні, от саме вино і солодощі? – у розпачі розвертається до професора. Цигарка марно тліє у тонких пальцях. – Яка банальність! Звісно, Нелі була приємна така увага. Для годиться, викидала букети у сміття чи віддавала прислузі, але я то знаю…

– Так вже і приємна? – скрегочу зубами. Стретович заспокійливо кахикає. Дора гнівно скидає очі, гасить цигарку і демонстративно зводиться. Вона вся на нервах. – Ох, я не знаю, навіщо прийшла!

– Може через страх? – Проціджую я. – Він і вам надіслав гілку глоду?

Балерина киває і безсило опускається у крісло. Професор галантно підсуває запальничку.

– У той вечір, коли ви зникли, – повертається до розповіді Дора, – після вистави він знову прийшов. Нелі доволі грубо відказала. Сказала, що заручена і не хоче мати нічого спільного з упирем. Вони посварилися. Я бачила, бо… бо проходила повз. От!

– Я завжди зустрічав Нелі після вистав?

– Так, – дівчина трохи заспокоюється. – Зі слів Нелі.

– Так він мене і підстежив.

Я замислено роздивляюся меч Перуна, що лежить під склом.

– Треба йти до поліції. Ми все їм розкажемо, нехай з ним розбираються.

Дора і професор обдаровують однаковими глузливими поглядами.

– Ви божевільний! – Вибухає балерина. – Він один з семи. Та мене роздеруть на шмаття, перш ніж я дійду до відділку. Я вже ризикую! А мені сьогодні… – раптом Дора не стримується і заходиться сльозами, – танцювати “Жизель”. Останню у сезоні. Танський вже забронював ложу.

– У нас нічого немає, Дмитре. Підозри, уривки розмов. Ви упир поза законом. Я вже намагався його дістати, – Стретович смикає куксою. – Поліція тут не допоможе. До “батька” може підступитися лише “син”.

Я зважую у руці медальйон Нелі, дивлюся на дочку професора.

– Убивши його, я помру сам?

– І всі ті, кого він особисто перетворив, – скорботно підтверджує Абрахам. – Це ціна за позбавлення світу від страшного зла.

– І за помсту, – у моєму голосі така ненависть, що Дора злякано відступає.

7.

Площа перед міським театром вражає галасом і вогнями. Один за одним зупиняються екіпажі. Дами у хутрі і діамантах милостиво протягують руки Кавалери, як породисті рисаки, відсапуються від снігу, поправляють нагороди і висаджують дам. Молодші залицяються до панночок. Пихаті лицеміри з людей і нечисті. Що їм доля балерини, якщо їй захотів помститися потрібний Імперії упир? Один з семи – стовп суспільства, тримач спокою. На нього закон не розповсюджується.

– Ви думаєте, я не хотів чесного суду? – дорогою до театру не замовкає Стретович. – Дочка померла після того, як він її перетворив. Я шукав справедливості, оббивав пороги поліції. І знаєте, що мені сказали? Танський надав її згоду! Я доводив, що це підробка, що вона не могла такого написати, але мені ніхто не повірив.

Якби не натовп, вже б давно позбавився надокучливого старого. Його жалісливі історію – зайві. Я не зводжу очей з ложі Танського. Він сидить, цілковито захоплений виставою: червоний фрак, старомодний циліндр і темні окуляри, – такий огидний і сентиментальний у своєї пристрасті до історієї про померлу з кохання дівчину. Поряд з ним ще кілька мальовничих постатей, але вирішую подумати про це пізніше.

На сцені закінчується перший акт. Жизель дізнається, що її коханий – граф Альберт – має наречену. Це доводить до божевілля і смерті бідну сільську дівчину. Рухи Дори стають рвучкими, нарешті балерина падає і завмирає. Зала вибухає оплесками. Лунає дзвоник, і я прослизаю на другий поверх. Меч Перуна здається неймовірно важким, пропікає крізь піхви і одяг. Добре, що це скоро закінчиться.

Білетери тільки починають відкривати ложі. Я бачу номер «5». Біля нього стовбичить упир у чорному. До такого я не готовий. Він кидає підозрілий погляд. Впізнає у мені одного з виду, але залишається незворушним.

– Передайте Танському: у мене повідомлення від Нелі, – імпровізую на ходу. Якусь мить упир зважує слова, коротко киває і лише прочиняє двері, щоб передати іншому. Я позбавлений привілею чути власне серце. Але страх може жити не тільки там. Зал продовжує плескати. Нарешті двері широко відкриваються, інший упир, як дві краплі схожий на першого, робить жест. Я заходжу. Два молодих прекрасних створіння у строкатих фраках більше схожі на жінок, ніж на чоловіків, припиняють щебетати і розвертаються до мене. Бугай зооморф з’являється з глибини ложі і загрозливо супить брови.

Чоловік у циліндрі залишається стояти спиною до мене. Продовжуючи плескати, неохоче відривається від сцени. Жарини очей випікають. Його губи вигинаються в іронічній посмішці. “Він все знає”, – вибухає у голові. На восковому обличчі жодного співчуття. Він живе занадто довго, щоб боятися смерті. В його жилах кров тисяч, з його життям пов’язані сотні. У моїй голові народжуються страшні бажання: жити вічно без страху і докорів сумління. Люди – лише кров. Лише кров має значення. Я дивлюся у непроникні очі і прагну бодай знаку. Ненавиджу себе за цю слабкість, мушу його вбити і не наважуюсь. Як легко я випив кров з Нелі і як важко підняти зброю проти справжнього вбивці. Адже ми однакові – я і мій “батько”.

– Мені сказали, ви маєте послання від Нелі, – лунає у моїй голові суворий насмішкуватий голос.

Приречено киваю, зриваю з шиї медальйон і жбурляю до рук Танського. Останній вияв непокори перед тим, як схилити голову. Зооморф реагує блискавично, кидається на мене. “Батько” зупиняє, його руку охоплює полум’я – срібний медальйон неприємно тримати. Він стискає кулак, поволі підводиться, підходить до мене і кладе руку на плече. Гамір у залі стихає. Світло гасне, починається другий акт.

– Я думав, що мені потрібна Нелі, але радий вітати саме тебе. Упир, що не боїться людських почуттів – цінне надбання для кревного роду.

На сцену, затягнуту болотяним туманом, виходять сильфіди, духи, в яких перетворилися дівчати, зраджені коханими. І серед них моя Нелі. Вона тут, поруч. Краєм ока я бачу її в глибині ложі. Чого ти хочеш, Нелі? Хто я – ще людина, чи вже упир? В її очах співчуття і кохання.

Різким порухом я струшую піхви, меч Перуна з легкістю входить угруди Танського. Він здивовано охає. Музика ніби зупиняється. Мене поглинає тиша. Ще рух і гарна голова котиться підлогою.

Навколо мене здіймається ураган. Я дивлюся на Нелі і посміхаюся. Я не зміг би прожити вічність без неї.

“Смерть “батька” призводить до смерті “синів”, – виникає у пам’яті фраза Стретовича.

Ще до того, як зупиняється голова Танського, смолоскипами спалахує парочка у строкатих фраках, за дверима кричить білітер, це конають охоронці у чорному. Зооморф заскочено крутить головою. Я чекаю на свою чергу, на зустріч з Нелі. Смерть видається позбавленням.

Проходять хвилини. Музика і справді припинилася. Мертва тиша перетворюється на хаос. “Упирі горять!” – кричать у партері. Хтось з “синів” Танського був і унизу. Я все ще живий. Переді мною відкривається жахлива істина.

8.

– Вітаю, пане Багряний! Такого успіху я не очікував. – До мене нахиляється усміхнений Тюрин. Я знову сиджу у камері для упирів, прикутий до заклятого крісла. Тут темно і задушливо, як під землею, але цього разу дихати значно легше. Я впізнаю професора. Він стоїть поверненим до образів. Порожній рукав безвільно гойдається. У дальньому кутку звивається голомозий упир у подертій свитці і веригах.

– Я не помер, отже мене перетворив не Танський. – Голова на диво холодна, я уявляю, як видираю різнокольорові очі і засовую до вишкіреного поліцейського рота.

– Чудово, пане Дмитре. Потребуєте відповідей, чи самі здогадалися? – здається він зараз лусне від задоволення. Вовкулака брутально підморгує.

– Ви розіграли всю цю комедію, щоб моїми руками вбити Танського. Влаштувати геноцид для сотень упирів.

– Якщо бути точним, пане Багряний, 1241 упир помер за останню добу, – посмішка, як шкіра упиря від святої води, злізає з обличчя Тюрина.

– Як ви все розіграли! Як по нотах. Гілка глоду, розповідь Явдохи, участь Стретовича, свідчення Дори, мої стосунки з Нелею. Чи було у всьому цьому хоч крапля правди? – Попри обіцянки самому собі, кричу, як навіжений.

– Не гарячкуйте, Танський і справді перетворив дочку Абрахама. – Тюрин примирливо махає. – Розповідь панни Квітки – чесна, як і ваша любов до милої Нелі. А щодо безневинних. То це ви її вбили. Своїми упирськими зубами, пане Багряний. Ось у чому правда. Кожен упир здатен за хвилину вбити десяток людей. І Танський створював армію, будьте певні. Так що вбивши тисячі, ви врятували десятки тисяч.

– То все це таємна операція поліції? – стогну я. – То хто ж мене перетворив, невже ви самі?

Тюрину не подобається жарт. Він криво посміхається і сідає навпроти.

– Чи може підступне вбивство – ваша власна ініціатива?

У кімнаті на мить повисає мовчання, і я заходжуся сміхом. Я правий. Ця трійця без суду і слідства, потай від керівництва вбила Танського – одного зі стовпів суспільства. Вони не менші злочинці, ніж я.

– Він був абсолютним чорним злом! – люто викрикнує Стретович. Гломозий упир незадоволено сичить у своєму кутку.

– Щоб ви собі не придумали, пане Багряний, вам ніхто не повірить, – шрами випинаються на гарному обличчі. – В мене для вас традиційно два варіанти. Ви дотримуєтесь своєї божевільної версії, вас визнають винним у вбивстві Танського через ревнощі до Нелі і відрубують голову. І другий варант – ви стаєте тим, хто позбавив Імперію від ворога. Залишаєтесь живим і корисним.

– У театрі я вже обрав смерть, чому ви вирішили, що я передумаю? – сміюся йому в обличчя.

У руках Парфентія зблискує меч Перуна. Він підходить до божевільного упиря і приставляє лезо до його горла. Той злякано скорцюблюється. У його скигленні мені вчувається благання про допомогу. Батько!

– Будучи студентом, ви сповідували ідеали мирного співжиття між людьми і нечистю. Свята місія, якій служимо ми всі, – каже Тюрин. – Танський прагнув утопити Імперію в крові. Суд і навіть висилка – лише дрібна перепона для десмодуса, що вже кілька століть йде до своєї мети. Тому ми були змушені вдатися до таких заходів. Повірте, вони і мені неприємні. Але, як ви знаєте, у Європі точиться війна. І вже немає часу для закону і сентиментів. Тому ви або приєднуєтеся до нашої боротьби, і ми разом змінимо Імперію, або здійсниться ваше бажання приєднатися до “батька” у небутті. Але врахуйте, Носферату вже тисяча років, навіть не знаю, скільки упирів згорить від його смерті.

Я дивлюся на нещасне божевільне створіння у кутку. Поруч з ним стоїть Нелі, вона лагідно посміхається і гладить його по голові.

– То що ви обираєте, пане Багряний? Високу мету і служіння, чи смерть і припинення боротьби, – Тюрин, як фокусник, показує руки. На одній лежить гілку глоду на іншій – срібний медальйон.

Стати упирем на службі Імперії, чи залишитися людиною і померти?

– Ніби в мене є вибір, – проказав я і кивнув на глід.