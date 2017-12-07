1

На стіл Вадиму Леонідовичу, який вже сім років сидів у поважному кріслі старшого слідчого Дніпровського відділку поліції, поклали чергову товсту теку з матеріалами справи.

— Невже знову? — запитав він.

— Ага, — кивнув Сашко, — ювілейний сотий випадок. Усе як і завжди. Ні з того ні з сього жінка кинулася на перехожих. От тільки жертв цього разу збагато: одному чоловіку добряче роздерла обличчя, другому — всадила в око ключі, а от дівчину, яка також опинилася поруч…

Вадим Леонідович чекав закінчення речення, хоча прекрасно розумів, чим викликані вагання Сашка.

— На жаль, вона не вижила. Її забили до смерті… Каменем.

Вадим нічого не сказав. Слова підлеглого для когось звучали б жахливо, але такий висновок спав би на думку людині, яка смерть бачила хіба у фільмі. Слідчого це аніяк не дивувало. Тим паче у цій справі. Вадим розгорнув одну із тек, переданих оперативною групою. Десятий напад за останній тиждень. Сотий за останній рік. Різні люди, не маючи жодного мотиву, в один момент починають нападати на кожного зустрічного, який трапиться вулицею, завдаючи як не смертельні, так тяжкі поранення. Жодних зв’язків із жертвами, підозр чи доказів впливу на нападників. Просто напад. Бездумний та марний. І таких сотня на плечах Вадима. Із безлічі звалених у його кабінеті тек із документами — приблизно половина стосувалася цих загадкових нападів.

За двадцять три роки роботи в органах — це перша справа, в якій Вадим Леонідович не мав жодних припущень. Перші напади він ще якось намагався пояснити, бігав до психологів, психіатрів, соціологів… Але марно. Жодні дослідження не допомагали. Поступово, навіть він, один з найкращих слідчих Києва, поринув у повну розгубленість. Що там казати про інших, кому доводилося братись за цю справу.

— Будемо допитувати? — запитав Сашко.

Хоча вони обидва знали, що це нічого не дасть. Минулі допити не принесли анітрохи інформації. Нападники нічого не пам’ятають та не можуть хоча б щось пояснити. «Не знаю, що на мене найшло», — ось і вся відповідь.

— Не знаю, — тихо відповів Вадим. Він гортав документи, виглядаючи як ніколи розгубленим та знервованим. Ще й погляд Сашка. Той дивився на нього так, ніби бачив якогось мерця. Хоча з цим Вадим міг погодитися. Поглянувши сьогодні вранці в дзеркало — сам вжахнувся. На нього дивилася зовсім інша людина: з тьмяними очима, жовтуватою зморщеною шкірою, випуклими венами та тремтячими руками.

— Нападниця — Анна Григорівна, — заговорив Сашко, порушуючи хвилинну мовчанку. — Вранці вона зібрала та завела до школи своїх двох дітей, і пішла на роботу. Чоловік сказав, що не помітив нічого дивного у її поведінці. Вона була звичайною. Усміхалася, сюсюкала дітей, грайливо поводилася. А тоді в одну секунду на вулиці змінилася…

Вадим підняв погляд на Сашка. Його очі звузились, а брови здвинулися:

— І чому ти відразу прибіг до мене?

— Ви ж самі сказали повідомляти вам всю інформацію по цій справі.

— Цими вбивствами має займатися весь відділок, а не один я, — спокій Вадима ніби випарувався, змінившись злістю. — У мене своїх справ достатньо. На мені висить стільки справ, що жодному у цьому відділку не снилося. Я не можу весь час приділяти цій чортівні. Досить до мене бігати з кожною дрібницею! Ти прийшов запитати, чи проводити допит? Серйозно? — з кожним наступним словом його голос все ближче наближався до тієї межі, яка закінчується гучним криком. — Кримінальний процесуальний кодекс у очі хоч раз бачив?

— Але ж…

— Що? — крикнув Вадим. Помітивши страх на обличчі підлеглого, насилу заспокоївся: — Коли будуть зібрані всі докази, проведено експертизи та зібрані свідчення — тоді й приходь.

Сашко здивовано звів брови. За час роботи у відділку всі звикли, що начальство буває в поганому настрої, тому мало кого здивуєш такими перепадами настрою. Проте навіть сам Вадим розумів, що для нього така поведінка нехарактерна. Він завжди відзначався спокоєм та розсудливістю, але останнім часом був сам не свій.

— Я піду? — Сашко, напевно, навіть встиг пошкодувати, що зайшов.

— Йдіть.

Знову залишившись наодинці, Вадим відкинувся на спинку стільця та заплющив очі. Попри те, що на вулиці було мінус десять градусів, в кабінеті стояла спека. І це при тому, що батареї майже не працювали. Вадим потягнувся за пляшкою води, однак страшний біль під правим ребром змусив його впасти назад на спинку.

Чоловік скривився, але повторив спробу. Випивши кілька крапель води, він знову поглянув на документи в теці. Який сенс читати каракулі тих оперативників? Він і так все знає. Може зараз описати цей напад, а потім зрівняти з описом у теці. Вони будуть ідентичні. Нічого не змінюється. Цілий рік він намагається докопатися до істини, але марно. Справа залишалася висіти на плечах тягарем, який, здається, ніколи не дозволить докопатися до правди.

Сашко молодець, що прийшов повідомити про напад. Вадим не повинен був так реагувати. Але він сам не міг із собою впоратися. Цілий день те й діло чіплявся до кожного: спочатку до дружини, потім до дочки, ще й до якогось нещасного підлітка в метро.

Біль під правим ребром посилився. Аби відволіктися, Вадим поглянув на фото сьогоднішньої нападниці. Симпатична жінка, хоч і трішки повна, з круглим обличчям та ямочками на щоках. Виглядала типовою «добрячкою». Ніколи не подумаєш, що така може напасти. Вадим бачив у ній старанну робітницю, гарну матір та чудову дружину. Тоді чому вона напала? Що змусило її?

В двері постукали, перебивши думки Вадима. Увійшов ще один молодий слідчий, який працював всього на кілька місяців довше Сашка. Молодики завжди виконують функцію хлопців на побігеньках:

— Вадиме Леонідовичу, — невпевнено заговорив він. Напевно, Сашко вже встиг розповісти, що старший слідчий сьогодні не в дусі. — Нас збирає Золотарьов. Наказав бути всім у його кабінеті за п’ять хвилин.

Вадим кивнув, хоча перспектива пхатися на третій поверх, де знаходився кабінет головного слідчого, не радувала. Біль під ребром занадто посилився.

2

Золотарьов Василь Макарович більше нагадував величезний шар для боулінгу, який тримався на двох слонячих ногах. Його ідеально кругле обличчя прикрашали пишні вуса, за якими чоловік завжди ховав свою презирливу посмішку, а очі нагадували орлині: такі ж злі та хижі.

Його грубий голос розлітався величезним кабінетом, нагадуючи ревіння якогось велетенського звіра:

— Таку криміногенну ситуацію як сьогодні — не пам’ятають навіть ті, хто пережив дев’яності! Щодня десятки пограбувань та вбивств! І виною всьому ваша недбалість! — гарчав він. Напевно, вранці добряче отримав на горіхи «зверху», тому по черзі кричав то на одного слідчого, то на іншого, не дозволяючи навіть нічого пояснити.

Поступово залишився лише Вадим, який за весь час не промовив ні слова. Раніше він, бувало, заступався за колег, намагався пояснити головному слідчому, чому певна справа завмерла на одному місці або взагалі втрапила у глухий кут. Сьогодні ж був сконцентрований лише на болю під ребром. Невже знеболююче більше не допомагає? Від цієї думки ставало ще гірше.

— Вадиме! — гаркнув Золотарьов, впившись своїми орлиними очима в колегу. — Як просувається розслідування всіх тих нападів?

— Все під контролем, — холодно та байдуже промовив Вадим.

На мить у кабінеті повисла тиша, яка більше нагадувала затишшя перед бурею. І не даремно. Головний слідчий, який встиг трішки заспокоїтися, знову почервонів. Вени на товстелезній шиї набрякли, мов шланги.

— А мені здається, що жодного контролю немає! — загорлав він. — Ви рік возитесь із цією справою, Вадиме Леонідовичу! І нічого корисного! Мені вже набридло розповідати прокуратурі та головному управлінню, що справа настільки загадкова, що мій кращий слідчий ніяк впоратися не може!

— Бо вона дійсно загадкова, — попри крик головного слідчого, Вадим зберігав спокій.

— Мені набридло! Я хочу, аби у цій справі був просвіт!

— Тоді передайте цю справу комусь іншому, — апатично промовив Вадим, хоча й сам не міг повірити, що сказав ці слова. Він стільки часу намагався докопатися до істини, проводив ночі на роботі, цілісінькі дні сидів в засадах, аби нарешті дізнатися, що може провокувати людей на напади. А зараз просто так вирішив відмовитися від всього.

— Слухай мене, — Золотарьов заговорив спокійніше, нахилившись до Вадима. — Ця справа виключно твоя. Я не збираюся перекидати тридцять томів з документами на когось іншого. Ти почав вести її — отже, ти й закінчуй.

Вадим хотів заперечити, але одного лишень погляду Золотарьова вистачило, аби він не ризикнув навіть рота розчепити.

— Вважай цю справу головною в твоїй кар’єрі. Розкриєш — зможеш спокійно працювати, а якщо я за цей тиждень не отримаю хоча б якихось результатів, то гарантую, що зроблю тебе сорокарічним безробітним.

3

— Зупини, — наказовим тоном сказав Вадим, і водій патрульного автомобіля відразу загальмував біля тротуару.

Саме тут стався сьогоднішній напад. Вадим оглянувся. Звичайна вулиця, оточена коробками багатоповерхівок, лисі дерева, неприбраний сніг та звична зимова сірість. Повз Вадима спокійно йшли люди, які навіть і не знали, що відбулося тут кілька годин тому. А якщо й прочитали в новинах про напад, то навряд це хоч якось на них вплинуло. Чергове вбивство? Кому до цього є діло, якщо не зачепило його самого?

Вадим пройшов до місця, де нещодавно лежали постраждалі, зараз не було ні тіл, ні поліції, нічого. Лише продовжували ходити заклопотані люди. Життя йшло своєю чергою. Вадим ще раз оглянувся. Зовсім неподалік знаходилася затишна кав’ярня, з великих вікон якої, напевно, відкривався чудовий вид на напад. Треба поставити кілька запитань баристі. Його, авжеж, мали опитати, але куди краще дізнатися все самому.

Увійшовши у кав’ярню, Вадим підійшов до стійки, за якою стояв молодий хлопець років двадцяти, вовтузячись із якоюсь залізною чашкою. У черзі чекала жінка та двоє чоловіків, туплячись у телефони.

— Вибачаюсь, — озвався Вадим до баристи, миттю привернувши до себе увагу невдоволених поглядів. — Мені потрібно поставити кілька запитань.

— Дійде ваша черга — і запитаєте, — сказав один із чоловіків у черзі. Виглядав він знервовано, напевно, ненадовго вискочив із офісу за кавою, доки не бачить шеф.

Вадим витягнув із кишені посвідчення, ткнувши його в обличчя обуреного. Той миттю заткнувся, відійшовши від слідчого.

— Бойко Вадим Леонідович, старший слідчий з особливо важких справ Дніпровського відділку поліції, — на одному диханні промовив він. — Можна вас на кілька хвилин?

— Бажаєте кави? — поцікавився молодий бариста.

Вадим кивнув. Сьогодні він сам не свій. Настрій жахливий, ледь вдавалося стримувати сплески емоцій, які рвалися зсередини. І виною всьому втома та недосипання. А ще біль, який не заспокоює навіть сильне знеболююче. Можливо, кава якось допоможе.

Молодик підійшов, поставивши чашку з ароматним напоєм перед слідчим, але сам не сів. Його обличчя виглядало напруженим, очі злякано роздивлялися слідчого. Відразу помітно: про напад він знав.

— Сідайте, — сказав Вадим, і молодик слухняно сів.

Вадим відпив трішки кави, миттю відчувши страшний спазм болю. Усе гірше, ніж здавалося.

— Що ви знаєте про напад, який стався неподалік?

— Дуже мало. Бачив, як жінка кидалася на перехожих. Кричала, ледь не вила, — він на кілька секунд замовк, щось обдумуючи. — Коли вибіг на вулицю, то побачив натовп людей, які скупчилися навколо. Хтось знімав на телефон, хтось телефонував у поліцію, деякі намагалися її заспокоїти.

— Ви сьогодні вже давали показання?

Молодик невпевнено кивнув. Здавалося, він боявся зробити хоча б один зайвий рух.

— Пане поліцейський, тут дехто поспішає, — озвалася жінка із черги.

— Помовчіть, — на мить перевівши на неї погляд, сказав Вадим, і знову подивився у злякані очі баристи: — Ви телефонували в поліцію, побачивши те, що відбувалося?

— Ні, телефон залишив на столі. Та й навіщо? Там і так було кому телефонувати, стільки людей з телефонами…

— До вашого відома, жодного дзвінка не поступило. Жінку заарештував наряд поліції, який проїжджав повз, — добре, що перед виїздом Вадим вивчив деталі справи. — Люди просто стояли й дивилися.

— Я не знав.

— А мали знати! А якби комусь погано стало від вашої кави, ви також чекали б, доки хтось інший викличе «швидку»? — Вадим на мить зірвався, підвищивши свій спокійний голос. Ні, не можна лякати цього хлопця та викликати у нього недовіру. Не вистачало, щоби він почав щось вигадувати.

— Я…

— Не хвилюйтеся. Я ще хотів дещо запитати. Усі показання у мене є, але я хотів дізнатися вашу думку. Щось могло спровокувати цю жінку?

Молодик звів плечима:

— Не знаю, вона іноді заходить до нас по каву. Звичайна привітна тітонька. Сьогодні спокійно собі йшла на роботу, а потім просто почала буянити. На пустому місці.

— Звідки ви це знаєте?

— Дивлюся іноді на камери.

Вадим запитально звів брови.

— Тут є камера?

— Так, я уже дав записи оперативникам.

Вадим витягнув із кишені флешку та протягнув її молодику:

— Скиньте й мені.

Хлопець підкинувся та швидко побіг до комп’ютера. Вадим поглянув на чашку еспресо. Колись він обожнював каву. Пив по кілька чашок на день. А зараз дивитися на неї не міг. Одного погляду вистачало, аби біль під правим ребром зростав до межі, коли аж кричати хочеться.

4

Обклавшись роздрукованими скріншотами з відео, які були записані камерами спостереження на місцях нападів, Вадим в мільйонний раз намагався щось знайти. Десятки вулиць, різні нападники, трупи та покалічені жертви. Що провокує людей? Чому ні з того ні з сього вони просто починають нападати на незнайомців? Ці люди не маніяки, мало хто з них мав проблеми, які б підштовхнули до нападу. Більшість мали гарну репутацію. Що ж не так?

Вадим відкидав картинки одну за одною у бік, намагався вловити щось. Має щось бути. Експерти досліджували записи, шукали підозрілих людей, але все дарма. Іноді знаходились роззяви, яким не пощастило потрапити кілька разів на місце вбивства, але яких-небудь підозр висунути їм не вдалося. Він рік страждає в намаганнях дізнатися істину, але даремно. Розслідування стоїть на місці. Не даремно Золотарьов так сердиться. Спробуй тут радіти.

— Чорт! — закричав Вадим і скинув усі розкладені на столі картинки на підлогу. Від різкого руху під правим ребром знову заболіло.

— Вадиме Леонідовичу, — почувся голос Сашка, який обережно заглянув у кабінет. — У вас все гаразд?

Вадим підняв на нього переповнені злістю очі. Чомусь, найбільше він зараз бажав накричати на молодика. Це бажання просто рвалося зсередини, але чоловік утримав його. Почекавши, поки біль стухне, Вадим заговорив стомленим голосом:

— Йди сюди, — він махнув Сашку, а сам впав на стілець, тяжко дихаючи.

— Вам чимось допомогти? — молодик обережно пройшов до столу, оминаючи розкидані роздруківки.

— Ти дивився усі ці картинки?

— І не раз.

— Чому на них нічого немає? Чому? — слова давалися Вадиму тяжко. Він ніби видавлював їх із себе. Чоловік обережно доторкнувся до правого підребер’я, відчувши немалу опухлість.

— Можна присісти?

— Роби, що хочеш, — відмахнувся Вадим. — Вибач за сьогоднішній інцидент, сам не розумію, що на мене найшло.

— Вадиме Леонідовичу, нічого страшного.

— Ти не розумієш. Ця справа, — він замовк. Давно Вадим нікому не відкривався. З дружиною у них були не такі вже близькі стосунки, щоби просто прийти та поговорити про проблеми. Раніше вилити душевні негаразди можна було матері, але її, на жаль, уже як п’ять років на цьому світі не було. А щодо друзів — то занадто тяжко підтримувати стосунки з людьми, коли ти з ранку до ночі на роботі. — Ці напади скоро доведуть мене до маразму. Я вже не знаю, що чи кого мені шукати. Здається, цілий рік я те й діло ходжу кругами, не наближаючись до розгадки.

— Я вас розумію, — невпевнено промовив Сашко, ймовірно, не очікуючи, що, навідавшись до начальника, почне вислуховувати про життєві проблеми. — Я й прийшов, аби спробувати допомогти.

— Допомогти? Хлопче, не ображайся, але ця справа змушувала відступати найкращих слідчих та прокурорів, а тут…

— Я не кажу, що можу розкрити її. Але дещо в мене є.

— Що?

— Психіатри, до яких ви зверталися за консультацією, щось говорили про масовий психоз?

— В даному випадку ознак масового психозу занадто мало, — відразу відмахнувся від цього припущення Вадим.

— Я просто вичитав в інтернеті про масове самогубство в Джонстауні у сімдесят восьмому році. Що як це подібний психоз? Тільки ці люди піддалися не розказням керівників секти, а якомусь іншому впливу.

— Іншому?

— Хтось впливає на цих людей. Я обрив весь інтернет, сподіваючись знайти щось схоже, — Сашко заліз у кишеню, витягнувши звідти кілька роздруківок. — Погляньте. Зі схожими справами працювали поліцейські Маямі, Берліну та Йоркширу. Купа незв’язаних вбивств. Різні виконавці, ніяких натяків на організаторів і випадкові жертви. Впізнаєте ознаки?

Вадим узяв із рук Сашка роздруківки та переглянув їх. Купа перекладених статей з інтернету, в яких йшлося про думки детективів стосовно зовсім нового типу масового психозу. Єдиною його особливістю було те, що виникав він виключно в містах.

— Вони знайшли причину? — запитав Вадим.

— На жаль, ні.

— Тоді від них жодної користі. Схожі випадки — це добре, але вони не відкривають істини.

— Це ще не все. На одному сайті колишній детектив із Берліну викладав скріншоти із камер спостереження, просячи користувачів інтернету знайти щось підозріле. І знаєте що? Користувачі дещо знайшли.

Від почутого Вадим звів брови. Чомусь, зараз в ньому не було ні каплі скепсису. Він вірив та дослухався до молодого колеги, дивуючись, який Сашко молодець. Вадим і сам багато нишпорив у інтернеті, однак нічого корисного не знайшов.

Сашко дістав із іншої кишені три надруковані скріншоти. На них були зображення берлінських вулиць, на яких, навколо постраждалих, купчились люди. Нічого незвичайного. Таких само картинок і у Вадима багато.

— Нічого не помічаєте?

Вадим похитав головою.

— Подивіться на цю людину, — Сашко вказав на середнього росту чоловіка, одягнутого у темний костюм та коричневе пальто. На обличчі незнайомця Вадим міг помітити кілька великих шрамів під правим оком, поперек носу та на лівій щоці. Спочатку здалося, що ще один шрам є також на лобі, але, роздивившись краще, Вадим помітив татуювання у вигляді десятикутника.

Ця ж людина була і на інших двох картинках.

— І що? Звичайний чоловік з подертим обличчям та дивним татуюванням.

— Згоден, але, — тепер Сашко витягнув ще одну роздруківку. На ній також було зображено вулицю та групу людей навколо потерпілого.

Вадим запитально поглянув на підлеглого, не розуміючи, що від нього хочуть. Здавалося, мозок чоловіка зовсім не бажав працювати.

— Тут також цей чоловік, точніше, майже повноцінна копія. Інша одежа і трішки не таке татуювання, але, можливо, то все спотворення камерою… — він поглянув на Вадима, очікуючи якоїсь реакції, але той із кам’яним обличчям тупився на скріншот.

— І?

— Це скріншот відео, знятого камерою спостереження на Великій Васильківській місяць тому.

Очі Вадима здивовано розширилися, а нижня щелепа опустилася.

5

Вадим уважніше придивився до картинки. Кілька хвилин порівнював чоловіка на них, відчуваючи різке збудження. Однак запал швидко згаснув. І що? Що це дає? Майже нічого. Все це може бути лише якимось збігом. Чи мало в світі схожих людей?

— Дякую, — попри кількахвилинну радість, Вадим розумів, що наявність цієї людини на фото не допоможе йому в розслідуванні. — Ти гарно попрацював, але це нічого не дає.

— Хоча б щось. Можна провести розшук цієї людини та…

— Підстав для розшуку немає. Я не зможу сказати, що цей чоловік винен лише тому, що ти знайшов в інтернеті схожі випадки та схожу людину, яка кілька разів була присутня на місцях схожих нападів. Але ти все одно молодець. Хвалю. А тепер залиш мене, будь ласка, — сумно промовив Вадим, дивлячись на роздруковані скріншоти. І знову він віддалився від істини.

— Добре, але я б все одно попросив оперативну групу пошукати когось схожого. Неофіційно, авжеж.

Вадим кивнув. Залишившись наодинці, він відклав принесені Сашком роздруківки. Треба працювати, а не зациклюватися на цій справі. У нього ще купа інших злочинів. Але спочатку треба переглянути відео, зняте камерою тієї кав’ярні. Перш ніж відправляти експертам, Вадим повинен впевнитися, що сам нічого не помітить.

За кілька секунд він сидів перед монітором з широко розплющеними очима. Вадим навіть кілька разів передивлявся відео, аби впевнитися, що йому не мариться. На відео був майже такий самий чоловік. В ідентичній одежі, що й той, якого засняла камера на Великій Васильківській. З таким же татуюванням та пошрамованим обличчям.

Майже ідеальна копія дивака з Берліну.

— Чорт…

Схопивши мобільний, він набрав капітана Сільчука — начальника оперативно-розшукової групи.

6

— Серйозно? — розчаровано перепитав Вадим. — Ну добре, зателефонуйте, якщо раптом щось знайдете.

Інформацію про чоловіка з камери знайдено не було. До відповідальності його не притягували, біометричного паспорту він не має. Капітан Сільчук запропонував розіслати фото невідомого дільничним офіцерам, аби вони спробували знайти когось схожого, від чого Вадим не зміг відмовитися, хоч і вагався. Це доволі важкий процес, задля якого необхідно пройти кілька колів аду бюрократії, але Сільчук пообіцяв допомогти. Залишалося лише чекати.

Відклавши телефон, Вадим почав нишпорити в інтернеті, вишукуючи відгуки про лікарів Національного інституту раку, іноді відволікаючись на заповнення незакінчених справ. Роботи було багато, але Вадим думав лише про загадкові напади. Не міг ні на чому сконцентруватися. Ще й біль. Доторкнутися до живота було майже неможливо. Правий бік химерно роздувся та набряк. Раніше біль хоча б трохи стихав від знеболюючих, але зараз, здавалося, не допомагало нічого. Даремно рік тому він не пройшов курс лікування.

За годину від справ Вадима відірвав телефонний дзвінок.

— Вадиме Леонідовичу, у вас є підстави для затримання особи, фото якої ви мені скинули?

— На жаль, немає. Проте він мені дуже потрібен. Хочу поставити йому кілька запитань… — Вадим на мить замовк, відтягуючи наступні слова. Капітану Сільчуку він довіряв, але не повністю. — Тільки ж ви розумієте, що поставити запитання цій особі я хочу, ну, як би правильно сказати, неофіційно.

— Не перший день працюю, — відповів суворий голос капітана, який, здалося, почув у голосі Вадима нотки недовіри. — Я наказав патрулю слідкувати за схожим чоловіком, не знаю, чи він це, але…

— Дуже дякую, капітане, ще тільки одне прохання…

— Я уже вислав за вами автомобіль.

— Дуже дякую.

Вадим сам собі посміхнувся, радіючи новинам. Цілий рік він ганявся хоча б з якимось найменшим доказом у цій справі, а тут всього день — і такі результати. Аж не вірилося. Все було надто добре. Ймовірно, зараз знайдений чоловік виявиться непричетним ні до чого, навіть скаже, що нічого ніколи не бачив, а на відео не він, але Вадим радів. Попри всі сумніви.

За кілька хвилин йому зателефонував водій патрульного автомобіля. Час їхати. Вадим уже збирався спускатися, коли від різкого підйому зі стільця перед очима поплило. Чоловік не втримався, звалившись на підлогу. Голова йшла обертом. Вадим навіть не міг зрозуміти, що відбувається. Відчув лише біль від удару об підлогу та ніби вдалині почув чийсь голос. Хтось закричав. Але не вдалині. Голос лунав близько.

Коли картинка перед очима стала на місце, Вадим побачив Сашка.

— Вадиме Леонідовичу, що сталося? Потрібна «швидка»?

Вадим лише кліпав, все ще не розуміючи, що відбувається. Здавалося, він випав із життя на кілька секунд.

— Усе добре, — тихо промовив Вадим. — Я просто занадто втомився.

— Можливо, підете додому?

— Ні, мені потрібно у справах, дуже терміново.

Сашко подав старшому слідчому руку, аби допомогти піднятися, і Вадим не відмовився. Трішки поправивши одяг, чоловік подякував молодому колезі та пішов у справах, ніби інциденту із падінням і не було. Сашко зупинив його у дверному прорізі, промовивши:

— Вадиме Леонідовичу, це якось пов’язано із моєю знахідкою?

— Так, авжеж, ти дуже допоміг, дякую тобі, — він натягнув посмішку.

— Немає за що. Радий, що з вами все гаразд, — промовив Сашко, дивлячись на химерно пожовтівшу шкіру обличчя начальника.

7

— Ви впевнені, що ніхто не довідається про нашу поїздку? — нервово запитав Вадим, ніби не виконував свої обов’язки із розслідування, а готувався до злочину.

— Капітан Сільчук гарантував повну секретність, — відповів водій, не зводячи погляду з дороги.

— І де цей чоловік?

— За ним веде спостереження один із наших патрульних автомобілів, — чоловік поглянув на телефон, на якому висвічувалися повідомлення від групи спостереження: — зараз він йде проспектом Миру.

— Вам відомо, куди?

Водій похитав головою.

— Добре, але, будь ласка, давайте їхати швидше, я не хочу його упустити.

Вадим поглянув за вікно, намагаючись відволіктися від болю. Не терпилося уже нарешті закінчити із цією справою. Тоді він зможе спокійно зірватися з роботи та піти на лікування. Необхідно пройти курс, хоч і з запізненням. Але спершу справа. Як він зможе ось так кинути діло, яким займаєшся рік? Якщо передасть його іншим слідчим, то, ймовірніше, за кілька тижнів усе закриють. Причин ніхто не схоче шукати. Усі просто забудуть.

І, авжеж, Золотарьов звільнить Вадима. Варто йому дізнатися діагноз, як відразу ж у головне управління надійде клопотання про неможливість Вадимом виконувати свої обов’язки. А далі що? Лікуватися за копійчану соціальну допомогу та пенсію? Ні. Знайшовши докази для цієї справи, Вадим зможе вберегти своє місце, яка б хвороба не мучила його тіло.

— Ваш підозрюваний на Дарницькій площі.

— Він не підозрюваний, — виправив слідчий. — Що він робить?

— Стоїть.

Вадим здивовано глянув на водія.

— Офіцери припускають, що він когось чекає.

— Він комусь телефонував? Писав повідомлення?

— Телефон жодного разу в його руках не з’являвся.

Вадим прикусив губу. Дивне передчуття з’їдало зсередини.

— Він зайшов до торговельного центру, — повідомим водій. — Патрульні запитують, чи треба заходити за ним?

— В жодному разі, це може їх викрити, — Вадим поглянув у вікно на п’ятиповерхівки, які змінювали одна одну. Вони були вже так близько до Дарницької площі. Головне, не упустити. Цей чоловік — можливо, єдиний шанс хоча б щось дізнатися.

— Там щось відбувається. Вони написали, аби ми швидко приїжджали. Ні, — водій зблід. — Терміново.

Наступні події відбувалися настільки швидко, що спочатку Вадим навіть не розумів, що відбувається. Він не звик до швидких виїздів. Робота слідчого зазвичай направлена на розслідування злочинів, а не на їх попередження. Там ти працюєш повільно та обдумано, а не мчиш на виклик, розуміючи, що від твоїх дій залежить життя людей.

— Терміново! — закричав у рацію водій. — Потребуємо підкріплення на Дарницьку площу. Повторюю, потребуємо…

Завищала сирена, від якої автомобілі спереду почали обережно роз’їжджатися в сторони, відкриваючи проїзд. Патрульний автомобіль помчав уперед. Менш ніж за хвилину вони були на місці. Вадим бачив торговельний центр, в який зайшов той чоловік. В голові повисла лише одна думка: чи пов’язана тривога поліцейських з цим чоловіком, чи там відбувається щось інше?

Автомобіль завернув до входу в торговельний центр — і вони нарешті побачили, що викликало тривогу. Троє офіцерів поліції намагалися утихомирити чотирьох чоловіків, які нападали на перехожих. Хтось кричав, хтось тікав, а хтось допомагав поліції. Звучали погрози скористатися зброєю, вимоги припинити, однак нападники ніби й не чули нічого. Вони виривалися, били офіцерів та вишукували нових жертв.

Водій щось крикнув та вискочив із автомобіля, помчавши допомагати колегам. На ходу він витягував зброю, ймовірно, готувався здійснити попереджувальний постріл. Вадим же кілька секунд навіть не ворушився. Він розумів, що потрібна його допомога, натомість уважно розглядав натовп.

Шукав його.

Десятки людей, але його ніби не було…

Кров застигла у судинах, а серце за мить спинилося. Той самий чоловік. Погляд Вадима застиг на татуюванні на лобі: трикутник всередині ще одного. Пошрамоване обличчя, але шрами зовсім в інших місцях. Він дійсно скидався на чоловіка з Берліну, але їм не був. А от на чоловіка з київського відео — схожий один в один.

Вадим повільно вийшов з автомобілю та підвів руку до пістолета на поясі. Чоловік у натовпі спостерігав за тим, що відбувалося. Не зводив погляду ні на мить. Навіть не кліпав. А на його обличчі було дещо помітно. За роки праці Вадим навчився ідеально читати емоції по обличчям людей. І цей чоловік насолоджувався божевіллям та нападами. Він смакував кожен крик, кожен удар, кожне поранення на тілі поліцейських. Ніби перебував на виставі.

Його точно треба допитати. Із таким поглядом за насильством можуть спостерігати лише справжні схиблені. Маніяки. Це не погляд людини на насильство чи кров у фільмі або грі. Ні, це справжня насолода від того, що відбувається в реальному житті.

Забувши про біль, Вадим побіг до незнайомця. Цей чоловік неодноразово попадався на камери у місцях нападу. Чим не підстава для допиту? Він свідок, ще й неодноразовий. Шо як він підговорює людей чи шантажує, а потім насолоджується видовищем? У людях живуть страшні звірі, які можуть вигадувати найрізноманітніші способи отримання насолоди. Не вб’єш, так хоч подивишся.

Незнайомець був настільки захоплений, що відразу й не помітив Вадима. Слідчий сподівався, що це дозволить витягти його зараз із натовпу та швидко допитати, не подарувавши жодної зайвої секунди на роздуми, однак той неочікувано перевів погляд. Очі, сяючі від насолоди, застигли на Вадимі, а після незнайомець почав вибиратися із натовпу. Хіба добропорядна людина буде тікати?

Вадим помчав за незнайомцем, намагаючись не впустити з виду. Він не чув ні криків, ні сирен поліцейських автомобілів, які їхали на допомогу своїм колегам. Навколишнього світу ніби не існувало. Лише він та незнайомець.

Коли вони вибралися із натовпу, незнайомець побіг тротуаром до арки у п’ятиповерхівці, що вела до двору будинку.

— Стояти! Поліція! — закричав Вадим. — Я стрілятиму!

Авжеж, ці слова були брехнею, але залякати злочинця — це головне. Ніщо так не зупиняє, як ризик отримати кулю в ногу.

Незнайомець не слухався. Він біг вперед, не обертаючись. Вадим не відставав, продовжуючи викрикувати погрози, але спинити чоловіка вони не допомагали. Тому вибору не було. Застосовувати зброю поліція може лише у випадку прямої загрози, однак Вадим не міг дозволити цьому чоловікові втекти. Він дістав із кобури пістолет та вистрілив у небо, що аж вуха позакладало, а люди навколо перелякано застигли. Дехто впав, боячись, що це може бути якийсь терористичний акт, якась жінка навіть завищала. Незнайомець, натомість, зупинився не відразу. Спочатку забіг в арку, а закляк уже у дворі будинку. Схоже, спочатку не втямив, що взагалі сталося, а потім зрозумів — жарти скінчилися. Попереджувальний у небо. Отже, наступний у ногу.

— До стіни! — скомандував Вадим, спостерігаючи, як чоловік підходить до цегляної п’ятиповерхівки та виставляє вперед руки. — Бойко Вадим Леонідович, старший слідчий з особливо важких справ Дніпровського відділку поліції. Вас заарештовано за спробу втечі від співробітника поліції. Назвіться, — проговорити ці слова на одному диханні, як завжди, було важко. Вадим давно не бігав, тому ледь не задихався.

Відповіді не послідувало.

— Назвіться! — повторив Вадим, але незнайомець мовчав. — Я дуже радий, що ви знаєте про право зберігати мовчання, але воно не включає в себе право не називатися співробітнику правоохоронного органу на його вимогу. Чи ви страждаєте на хворобу, яка заважає говорити? Якщо так, кивніть.

І знову ні кивка, ні пояснень. І не глухонімий — такий би пострілу не почув.

Вадим обережно підійшов до незнайомця та обернув до себе, притиснувши рукою до стіни та підвивши до його ноги дуло пістолету. Зблизька химерні шрами чоловіка здавалися куди більшими. Ніби хтось зробив кілька гарних надрізів різницьким ножем, а після ще й протягнув його обличчям по асфальту. Вадим на кілька секунд застиг, розглядаючи татуювання на лобі у вигляді невеликого трикутника у ще одному, але більшому. Чимось цей знак нагадував якусь старовинну руну. А у чоловіка з Берліну на лобі красувався десятикутник. Секта якась, чи що?

Очі незнайомця, сірі, з якимись жовтуватими вкрапленнями, зачаровували. Вадим навіть не міг що-небудь сказати. Голова ніби опустіла. У нього було тисячу питань, але зібрати їх у щось розумне та єдине він не міг.

— Хто ви, назвіться!

Незнайомець посміхнувся.

— Це неважливо, — спокійно відповів він.

— Я ще раз запитую, хто ви?

Вадим відчув дивне затьмарення в голові, ніби не спав уже другу ніч.

— Ти дійсно хочеш це знати? — запитав незнайомець. Його очі пронизували душу, від чого слідчий ледь втримував у тремтячій руці пістолет.

— Чорти б тебе забрали, — прошипів Вадим. — Я за тобою уже рік ганяюся. Моя кар’єра та життя валяться у прірву. Я не сплю вночі. Вдень ледь знаходжу сили на роботу, — Вадим сам не помічав, як кричить на всю вулицю. — А ти не можеш сказати, як тебе звати? Хто ти?

Вадим ледь стримувався, аби не натиснути на спусковий гачок.

— Думаєш, усі твої проблеми через мене? — пошрамоване обличчя незнайомця прикрасила ширша посмішка. — Як типово для людей звинувачувати у всіх помилках інших.

— Хто ти такий? І як ти це робиш?

— Як роблю що? Ти ж прекрасно розумієш…

Вадим не дослухав. Один лишень голос цього чоловіка змушував мозок закипати. І Вадим не витримав. Щосили зацідив у пошрамоване обличчя, ледь не повибивавши зуби. Якби незнайомець не впирався спиною у стіну, то вже лежав би на землі.

— Не ґвалтуй мені мозок? Я знаю все. Все, чуєш? Ти з’являвся на камерах, там, де ці люди нападали на інших! І творив схоже в Берліні! Ще й в інших містах. Я все це знаю, виродку, і дізнаюся, як ти це робив!

— Камери? — попри синець ледь не на півобличчя, незнайомець зберігав спокій. — З усіх записів себе стирав, а все одно на кілька потрапив.

— Хто ти?

— Хотілося б назвати тобі якесь ім’я, як у фільмах: звучне, красиве, лякаюче — але не можу. Бо не маю його. Колись мав, але не зараз.

— Що ти верзеш? — Вадим натиснув рукою на кадик незнайомця.

— Можеш називати мене, як забажаєш. Я лише невеличка деталь у механізмі всесвіту. Один із мільйонів, завдяки кому існують міста.

Вадим ще сильніше натиснув на кадик незнайомця.

— Не верзи фігню! Інакше, я за себе не ручаюсь! — знову закричав слідчий.

— Ти дивишся на моє обличчя і не віриш мені? Моє обличчя не нагадує тобі місто? Пошрамоване, заплямлене, знівечене обличчя сучасного міста. Побудованого на крові, стражданнях, сльозах, а головне — насильстві. І не важливо яке воно — фізичне чи психологічне. Люди бажають влади, грошей, кохання. Ізадля цього вчиняють страшні речі. Місто — це велике кубло мух, а я той, хто підтримує це кубло. Той, хто не за своєю волею, змушений збирати всю цю ненависть і направляти її на підтримку міста. На те, аби воно продовжувало існувати, а не знищило себе.

Страху в очах незнайомця не було. Він зберігав крижаний спокійний, навіть попри руку, яка боляче тисла на шию, та пістолет, який впирався у ногу. Вадим же відчував слабкість. Він ледь стояв на ногах, а біль під правим ребром, ніби кислота, роз’їдав усе всередині.

— Колись мені поклонялися. Мені молилися, приносили жертви. Мене звеличували та прославляли, — незнайомець промовляв ці слова із замріяним, задоволеним поглядом. — І я був радий служити тим, чия ненависть мене породила. Тобто вам, людям. Допомагав, робив життя щасливішим. А зараз про мене забули. Ніхто не думає, завдяки чому і кому існує місто. Хто підтримує його. Ніхто… А мені потрібна плата, аби підтримувати своє існування.

Вадим сам не відчув, як з руки випав пістолет. Чоловік майже не чув незнайомця. Боровся зі слабкістю та хворобою, яка продовжувала мучити тіло.

— Нічого у світі не відбувається просто так. І моя робота також має оплачуватися. Мені потрібні жертви. На жаль, тепер я змушений знаходити собі їх самостійно. Але тільки вони зможуть підпитувати мене — і лише так місто продовжить існувати, а не зникне.

— Що ти верзеш? — ледь промовив Вадим. Він насилу стояв на ногах, вже не тримаючи незнайомця, а просто схилившись на нього.

— Ти слабкий, — промовив незнайомець. — Але ти переповнений ненавистю та біллю. Цироз, я ж не помиляюсь?

Рука незнайомця торкнулася правого боку Вадима. Печінка більше нагадувала твердий пульсуючий камінь, який випирав з-під шкіри. Незнайомець заплющив очі, насолоджуючись тим болем, якого завдавала хвороба. Рак. Породження суспільства, як і він сам. Колись цієї хвороби навіть не існувало. Але промисловість та урбанізація породили її. Так і ненависть породила його.

— Як ти це робиш? Навіщо? — попри ледь живий стан, Вадим бажав дізнатися все. Цілий рік він ганявся за цим виродком, але зараз спілкувався з якимось психом.

— Колись я мав багато сил, майже нескінченну владу та могутність. Міг керувати сотнями тисяч людей, нав’язувати їм свою волю. Зараз же можу проникати лише у мозок найслабших, психічно нестабільних. І саме вони питають мої сили, приносячи жертв. Але цього мало. Я слабшаю, повільно помираю, бо потребую сил… А помру я — згине і ваше місто.

Незнайомець взяв слідчого за шию. Той навіть не мав сил пручатися.

— Але деякі люди своєю ненавистю можуть допомогти мені, підпитати на довгий час. Дехто настільки заплямлений, що вартий сотень інших.

Незнайомець уважно поглянув на жовте обличчя Вадима та такого ж кольору очі.

— І ти — чудова пожива.

Біль скував тіло Вадима. Він не міг навіть поворушитися, але відчуття того, що у мозку хтось копається — куди гірше будь-якого болю.

— Слідчий, який добився своєї кар’єри стражданнями сотень людей. Скількох ти підставив? Життя скількох зруйнував?— незнайомець ще ширше посміхнувся. Татуювання на його лобі почало кровити. — І ти скажеш мені, що міста не існують завдяки ненависті? Те, що змушує людину тікати від спокійного життя у саму гущу міста — усі ті пороки — ось завдяки чому існують міста. А я збирач цих пороків. І ти будеш моїм головним обідом — переповненим ненавистю та біллю. Не дарма доля покарала тебе.

З цими словами незнайомець вдарив Вадима під праве ребро. Біль, який навіть страшно уявити, пронизав тіло чоловіка — і він закричав на всю вулицю.

— Дивися на символ! — закричав у відповідь незнайомець. — Бачиш? Це мій знак! Знак моєї сили! Могутності! Величі! Справжній знак цього міста, а не той, який ви собі люди понавигадували у дурнуватих довбешках.

Вадим не міг нормально сприймати все, що відбувалося. Біль затьмарив мозок. Вадим дивився на розпливчасту фігуру перед собою. Бачив темні страшні очі та символ, який кровоточив на лобі цієї істоти.

— Я заберу твою ненависть, разом із душею, яка породила її.

Єдине, що зміг зробити Вадим, це знову закричати. Він кричав, доки не провалився у темряву. Крізь арку у двір вбігли поліцейські, які тільки-но заспокоїли нападників біля торговельного центру. З ними був Сашко, якого Золотарьов відправив за Вадимом.

— Вадиме Леонідовичу, — крикнув він.

Але Вадим їх не чув. Він ще гучніше закричав і кинувся на підлеглого. Витягши із кишені брюк ніж, він замахнувся — і пролунали постріли. На грудях Вадима з’явилися три криваві отвори, а самого чоловіка відкинуло назад.

— Терміново викликайте «швидку», — крикнув один із офіцерів.

Сашко мов не розумів, що тільки-но відбулося. Чому слідчий був тут? Чому відійшов від місця злочину? Адже понад усе хотів розслідувати причини тих нападів, натомість, утік з головної сцени. Він же міг виявити людину, яка все це провокувала. Щось тут сталося.

Сашко оглянувся, але двір будинку був пустий…

***

Натомість чоловік із пошрамованим та закривавленим лобом спокійно йшов проспектом Миру за кілометр від місця, де його зловив Вадим. Знайти головну жертву завжди складно, але цього разу пощастило. Тепер ці напади нарешті можна припинити. Хто міг подумати, що він ось так просто натрапить у одному із барів на Сашка? І хто міг подумати, що вони розговоряться, а п’яний молодий слідчий не зможе утримати язика за зубами? Саме тоді він зрозумів, що Вадим ідеально підходить, і підштовхнув Сашка допомогти старшому слідчому.

Деякий час місто зможе продовжувати існувати, доки у його справжнього господаря не прокинеться апетит. А породивши собі такого бога, будьте готові служити йому та задовольняти його.