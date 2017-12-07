Представляємо Вашій увазі буктрейлер до збірки новел, які встигли за короткий час підкорити столичні серця.

Як віднайти свою стежку та міцно затиснути поміж долонями, не упустивши щастя? Повернутися до самого себе, зазирнути у свій внутрішній світ, визначитися з власними бажаннями та посіяти частинку добра? Герої оповідань люблять, ненавидять, втрачають і шукають; помиляються, пробачають, мріють і боряться. Усі вони такі різні, і водночас поєднані спільною стежкою – глибоко емоційні, реальні, взяті з життя і пережиті авторкою особисто.

Ці історії – для тих, хто вміє плакати і сміятися, думати і переосмислювати, хто не боїться змінювати світ навколо себе.

Автор книги Оксана Щирба в журналістиці – з 2008 року, зрозуміла, що це її покликання ще з дитинства.

Пройшла шлях від літературного редактора в ряді газет, журналів і видавництв, журналіста в юридичних організаціях, керівника літпроектів, кореспондента на ТБ до радіо- і телеведучої. Пише із 6-ти років.