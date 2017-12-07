Десь там, у дитинстві, ми набуваємо своїх найпотаємніших страхів. Знаємо, що зараз налякаємося, але гра тіней манить нас.

Герої оповідань – люди зі своїми мріями, кожен – зі своєю неповторною історією. Найважче – закоханим ангелам, найлегше – привидам, адже їм однаково, вірите ви у них чи ні.

Читаючи цю книжку, будьте обережними зі своїми бажаннями, бо вони мають властивість здійснюватися… Це 13 химерних історій. Хитросплетінь долі та випадку. Людей та монстрів. Гри світла та темряви.

Автор збірки Ігор Антонюк (Інгвар Ант) – один із фіналістів конкурсу «Зачаєний жах», який проводився журналом «Стос» 2016 року. Вітаємо!

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