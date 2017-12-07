Днями у видавництві «Мандрівець» вийшла книга черкаського журналіста Назарія Вівчарика «Те, що серед нас». Ця збірка малої прози є другою книгою автора, який також став фіналістом конкурсу «Після півночі», що проводився журналом «Стос» 2015 року.

Це містика. Містика моторошна, повчальна, цікава. Містика – гнучкий жанр, тож автор поєднав і фантастику, і детектив, і сатиру, і трохи горору… Назарій Вівчарик розповів, що задумував цю збірку ще в студентські роки, коли читав «Вальпургієву ніч» Майрінка, «Кобзар 2000» Капранових, «Коли впаде темрява» Кінга та багато інших цікавих і моторошних збірок.

«Насправді на малу прозу легко підсісти. Це такі концентровані оповідки для читання у вільний час, під час відряджень, коли можна пережити багато емоцій. Майже немає зайвого, але є велике смислове навантаження. Вдячний татові за зауваження, видавництву «Мандрівець» за клопітку роботу! Тепер реалізовую ідею, яка прийшла мені в день народження Шевченка. За продані книги, які мені надіслав видавець в рамках гонорару, хочу придбати в музей книги, музей «Кобзаря» ім. Т. Г. Шевченка один експонат – картину. З керівництвом музею визначено. Тож завдяки своїй книзі хочу поповнити фонди Черкаського музею», – розповів автор.

Більшість історій написана після відряджень та зустрічей з непересічними людьми. Зокрема, є історія, яка з’явилася після поїздки у Корсунь в пошуках Чупакабри, інша історія з’явилася внаслідок поїздки на розкопаний чорними археологами курган на історичній Чигиринщині…

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