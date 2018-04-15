Вітаємо переможців!

1. Світлана Тараторіна. «Гілка глоду»

2. Володимир Компанієць. «Птах у сухому гіллі»

3. Владислав Ковтуненко. «Збирач ненависті»

4. Віталій Геник. «Живець»

5. Василь Золотарьов. «Мілан Адаміч приносить користь»

6. Сергій Савченко. «Книгоїдка Олеся»

7. Вадим Панченко. «Бабай»

8. Володимир Коваль. «Браслет»

9. Максим Гах. «Наприклад, завтра»

10. Володимир Мінін. «Хижинський ярмарок»

11. Елен Тен. «Плями»

12. Ілля Лоскучерявий. «Пакистанка. Оповідь про втому»

13. Сергій Каменчук. «Записка»

14. Павло Черепюк. «Темніше за чорне»

15. Христина Мельник. «Вбивства в Алфавітному місті»

Це було виснажливе голосування для журі, кожен боровся за своїх фаворитів. Вибір виявився нелегким, адже цього року надійшло чимало крутих конкурсних оповідань. Ті, хто переміг, згодом отримають повідомлення. Ті, хто не переміг, неодмінно зможуть перемогти пізніше, цього року у вас була дуже сильна конкуренція. Доводилося порівнювати багато цікавих оповідань.

Після редагування твори переможців будуть запропоновані щонайменше двом видавництвам. Журнал «Cтос» ще раз вітає переможців і дякує всім за участь, за небайдужість, за творчість!