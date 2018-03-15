Анотація:

Тася кохала Ігоря з часів дитинства і ладна на все, щоб бути разом з ним. Яким же ударом для неї стало його весілля з дівчиною Вітою! Богдан, що був фотографом на святкуванні, прагне заспокоїти її роз’ятрену душу. Але дівчина і далі живе думками про Ігоря. Коли його спіткали неприємності в бізнесі, Тася вирішила застосувати свій магічний дар, успадкований від бабці-чарівниці. Та не розрахувала свою силу: кривдник Ігоря загинув у ДТП. І чари обернулися проти дівчини… Якою буде розплата?

Відгук від Аліси Гаврильченко, редакторки журналу «Стос»:

Це дійсно захоплива містична історія про кохання, яка триматиме в напрузі до останньої сторінки. Вже з першої фрази відчувається та особлива інтонація, котру називають неповторним авторським голосом. Елен Тен не поступається ані Сандрі Браун, ані Джоджо Мойєс, а часом перевершує їх.

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