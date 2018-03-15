Видавництво «Видавництво», знане за книжками «Майя та її мами» та «Це зробила вона», розширює свою жанрову лінійку й у вересні 2018 року дебютує на ниві графічних романів. Першим виданням стане французький бестселер «Персеполіс» авторки іранського походження Маржан Сатрапі. Соціальний комікс одразу ж увійшов до золотого фонду мальованих історій; у світі продано понад 1,5 млн. примірників.

В «Персеполісі» Маржан розповідає про своє дитинство та молодість перед, під час та після Ісламської революції в Ірані. Шахська монархія, радикальна ісламізація і початок війни з Іраком – буремні роки для дорослішання. Прагнучи дати гідну освіту та краще життя своїй дочці, батьки змушені відправити її в 14 років за кордон, до австрійського ліцею. Але реальність виявляється несподіваною…

Виданий 4 томами у Франції з 2000 по 2003 рік, «Персеполіс» отримав значну кількість нагород, зокрема на Ангулемському фестивалі коміксів та Франкфуртському книжковому ярмарку. Роман перекладений більше, ніж на 20 мов. У США він входить до учбової програми більше ніж 160 коледжів та університетів. В 2007 році вийшла екранізація роману у вигляді повнометражного анімаційного фільму, який отримав спеціальну премію журі в Каннах та був номінований на «Оскар». Ну а 2010 року Newsweek поставив роман на 5-те місце у своєму списку десяти найкращих художніх книг десятиліття.

Маржан Сатрапі продовжує творити, тепер уже не тільки як авторка та ілюстраторка, але й як режисерка кінофільмів.

Всі чотири частини роману вийдуть у «Видавництві» під однією оправою. Переклад з французької – Оксани Макарової. Редактор видання – Геннадій Шпак, верстка – Микола Леонович, автор летерингу та арт-директор – Ілля Стронґовський, співзасновник видавництва «Видавництво».

Спеціально для своєї української серії коміксів «Видавництво» замовило ексклюзивний шрифт у знаного шрифтового дизайнера Кирила Ткачова, який і буде використаний в «Персеполісі».

Видання буде здійснене за підтримки Програми сприяння видавничій справі «Сковорода» Посольства Франції в Україні та Французького інституту в Україні.

Як і всі продукти «Видавництва», книга притягуватиме не тільки змістом, а й подачею. Очікуваний формат – 21 на 27 см, інтегральна обкладинка, 352 сторінки. Дата виходу – 5 вересня 2018 року.

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