Цимбали задзвеніли на подвір’ї,

А скрипка притулилась до смичка.

Стоять такі дівчата, як сузір’я,

А у твоїй руці моя рука.

Нас мама щедро посипає житом.

Із короваєм молодіє сват.

Зійшлась родина – нас благословити

Під гомін Черемошу і Карпат.

Весільну сукню вибрали у Львові.

Ти в ній, неначе квітка навесні.

Я присягнув не зрадити любові.

Ти присягни на все життя мені.

Народяться у нас красиві діти.

На долю жито визріє в полях.

І Черемош не втомиться радіти,

На нас, щасливих, дивлячись здаля.