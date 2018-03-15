Неля КІНЗЕРСЬКА. Гуцульське весілля
Цимбали задзвеніли на подвір’ї,
А скрипка притулилась до смичка.
Стоять такі дівчата, як сузір’я,
А у твоїй руці моя рука.
Нас мама щедро посипає житом.
Із короваєм молодіє сват.
Зійшлась родина – нас благословити
Під гомін Черемошу і Карпат.
Весільну сукню вибрали у Львові.
Ти в ній, неначе квітка навесні.
Я присягнув не зрадити любові.
Ти присягни на все життя мені.
Народяться у нас красиві діти.
На долю жито визріє в полях.
І Черемош не втомиться радіти,
На нас, щасливих, дивлячись здаля.