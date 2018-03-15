Неля КІНЗЕРСЬКА. Гуцульське весілля

Цимбали задзвеніли на подвір’ї,

А скрипка притулилась до смичка.

Стоять такі дівчата, як  сузір’я,

А у твоїй руці моя рука.

Нас мама  щедро посипає житом.

Із короваєм молодіє сват.  

Зійшлась родина – нас благословити

Під гомін Черемошу і Карпат.

Весільну  сукню  вибрали у Львові.

Ти в ній, неначе  квітка   навесні.

Я присягнув не зрадити любові.

Ти присягни на все життя мені.

Народяться у нас  красиві  діти.

На долю жито визріє в  полях.

І Черемош не втомиться  радіти,

На  нас, щасливих, дивлячись  здаля.

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