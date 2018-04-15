1913 рік. У Києві вільно сусідять люди й нечисть — упирі, чорти, перевертні, лісовики, польовики й водяники. Століттями підтримується відносний лад. Люди керують Імперією, нечисть чекає на повернення свого легендарного царя — Змія. Але одного дня все змінюється. В очереті біля Труханового острова, де здавна мешкають людиноподібні, знаходять приймака водяників з розпоротим животом. Доктор-змієголовець непохитний: загиблий — людина. Щоб розкрити таємницю і завадити новій війні між людьми й нечистю, залучають досвідченого слідчого Олександра Петровича Тюрина, який опинився у Києві проїздом. Але чи зможе він побороти власних демонів і побачити те, у що довгі роки відмовлявся вірити?..

Світлана Тараторіна — журналіст, політтехнолог, фахівець у галузі масових комунікацій. Переможниця конкурсів фантастичних оповідань від літературного об’єднання «Зоряна фортеця» і макабричних оповідань від журналу «Стос». Роман «Лазарус» здобув першу премію на літературному конкурсі Видавничої групи «КМ-Букс» у номінації «Література для дорослих».

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