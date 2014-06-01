Угода, яку варто укласти із собою автору
Якщо ваша мета – написати нарешті книгу й опублікувати її, скопіюйте цей список, викладений нижче, і впишіть у нього свої цифри. Таким чином у вас з’являться звички, які допоможуть досягти поставленої мети.
Угода із собою на 90 днів:
- Я писатиму щодня, по ___ сторінок, 6 днів на тиждень
- Я читатиму щодня не менш ніж 100 сторінок офлайн
- Я буватиму у соцмережах не більш ніж двічі на день і недовго – не більш ніж 15 хвилин щоразу
- Щотижня я влаштовуватиму собі вихідний день, у який відпочиватиму від письменницької роботи та від інтернету
- Щодня 20 хвилин я робитиму фізичні вправи, які мені до вподоби
- Я буду цінувати свій сон і намагатимуся спати 6-8 годин щоночі, дотримуючись режиму
- Я буду ставитися до всього написаного мною доброзичливо і без надмірної критики, я не можу дозволити собі таку розкіш, як сумніватися в усьому
- Я перечитуватиму й редагуватиму свій написаний текст лише тоді, коли поставлю в ньому останню крапку і мине хоча б 3 дні
- Я буду цінувати стосунки з тим, хто підтримує мене, і не намагатимуся вразити й переконати своєю історією тих, хто критикує
- Я цілком усвідомлюю, що книга зазвичай живе недовго, тому пишу не для вічності, а для свого читача, і створюю те, що можна продати або купити
- Я чудово розумію, що мій публічний образ – це лише маска і художній витвір, це не я сам(а)
- Щодня я винагороджуватиму себе й робитиму собі маленький подарунок (наприклад, купую смачне / гуляю на природі / роблю манікюр або щось інше) за те, що дотримуюся цієї угоди
У вас усе вийде!