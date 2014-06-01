Угода, яку варто укласти із собою автору

Якщо ваша мета – написати нарешті книгу й опублікувати її, скопіюйте цей список, викладений нижче, і впишіть у нього свої цифри. Таким чином у вас з’являться звички, які допоможуть досягти поставленої мети.

Угода із собою на 90 днів:

Я писатиму щодня, по ___ сторінок, 6 днів на тиждень Я читатиму щодня не менш ніж 100 сторінок офлайн Я буватиму у соцмережах не більш ніж двічі на день і недовго – не більш ніж 15 хвилин щоразу Щотижня я влаштовуватиму собі вихідний день, у який відпочиватиму від письменницької роботи та від інтернету Щодня 20 хвилин я робитиму фізичні вправи, які мені до вподоби Я буду цінувати свій сон і намагатимуся спати 6-8 годин щоночі, дотримуючись режиму Я буду ставитися до всього написаного мною доброзичливо і без надмірної критики, я не можу дозволити собі таку розкіш, як сумніватися в усьому Я перечитуватиму й редагуватиму свій написаний текст лише тоді, коли поставлю в ньому останню крапку і мине хоча б 3 дні Я буду цінувати стосунки з тим, хто підтримує мене, і не намагатимуся вразити й переконати своєю історією тих, хто критикує Я цілком усвідомлюю, що книга зазвичай живе недовго, тому пишу не для вічності, а для свого читача, і створюю те, що можна продати або купити Я чудово розумію, що мій публічний образ – це лише маска і художній витвір, це не я сам(а) Щодня я винагороджуватиму себе й робитиму собі маленький подарунок (наприклад, купую смачне / гуляю на природі / роблю манікюр або щось інше) за те, що дотримуюся цієї угоди

У вас усе вийде!