Презентація збірки «Вбивство на вулиці…» у Києві

«Стос» разом із мережею книгарень «Буква» та видавництвом «Дім Химер» запрошує шанувальників «темної» літератури на тематичну дискусію щодо актуалізації готичної прози Едґара По у творах сучасних українських авторів (за результатами літературного конкурсу «Вбивство на вулиці…» та видання однойменної збірки оповідань переможців конкурсу).

Захід відбудеться 25 травня (субота) у книгарні «Буква» на Богдана Хмельницького, 3-Б, 2-й поверх, кав’ярня «Bookvabar»! Початок о 19:00.

Вхід вільний.

Спікери: Аліса Гаврильченко (редакторка літературно-художнього інтернет-журналу «Стос»), Олександр Заварa, Віта Михайлова (журі конкурсу), Світлана Тараторіна, Макс Гах, Сергій Рибницький, Елен Тен, Олена Шрубенко, Вадим Панченко, Ілля Лоскучерявий, Володимир Компанієць, Володимир Мінін, Павло Черепюк, Влад Ковтуненко (автори-переможці конкурсу).

Модерує Вікторія Гранецька (головна редакторка видавництва «Дім Химер»)



Трохи передісторії: 2018 року на сайті «Стос» відбувся перший та наразі єдиний в Україні конкурс макабричних оповідань, присвячений творчості Едґара А. По. У травні 2019-го вийшла друком збірка творів переможців конкурсу «Вбивство на вулиці…» (видавництво «Дім Химер»). Конкурс і видання книги посприяли популяризації й переосмисленню готики Едґара По, розвитку «темних» жанрів у нашій літературі та відкрили нові письменницькі імена в українській химерній прозі. Дискусія має на меті підвести підсумки цього проекту, обговорити сильні та слабкі сторони обраного жанру загалом і конкурсних творів зокрема, окреслити перспективи розвитку химерної/готичної прози в українській літературі на кілька найближчих років та, звісно, презентувати «Вбивство на вулиці…» якомога ширшому колу читачів.



