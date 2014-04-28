Видавництво «Дім Химер» оголосило новий конкурс оповідань «Антисоціальна мережа»

З огляду на успіх конкурсної збірки оповідань «Вбивство на вулиці…», видавництво «Дім Химер» оголосило наступний тематичний літературний конкурс під кодовою назвою «Антисоціальна мережа».

Адже всі ми так чи інакше «сусідимо» в соцмережах, навіть якщо не знайомі одне з одним. Наскільки ми вразливі у цьому відкритому доступі? Які дивні речі, котрих ми навіть не помічаємо, щодня відбуваються в соціальних мережах? Хто й навіщо учора невдало намагався зламати акаунт головної редакторки видавництва?.. Міфологія соцмереж: «монстри», що їх породили віртуальні спільноти нашого часу (Синій Кит, Слендермен, Момо та інші). На тлі цих закордонних «міфів» настав час творити власних чудовиськ — не просто для того, аби «налякати» наших читачів, а й для того, щоб застерегти. «Дім Химер» запрошує авторів до написання химерних історій-оповідок, місцем дії яких є СОЦМЕРЕЖІ.

Умови участі:

На розгляд приймаються оповідання про дивні-моторошні-містичні (вигадані або реальні) історії, пов’язані з соцмережами (легальними чи забороненими), як від досвідчених авторів, так і від початківців. Вікових/територіальних обмежень щодо учасників конкурсу немає. Обсяг оповідань — орієнтовно від 5000 до 40000 знаків з пробілами, кегль 12 (Times New Roman), файл Word. Мова — виключно УКРАЇНСЬКА. Твори мають бути ніде не опублікованими раніше. Оповідання надсилайте на електронну скриньку: chimeraspublisher@gmail.com із позначкою в темі листа «Антисоціальна мережа». До конкурсного твору необхідно додати супровідний лист у довільній формі та окремий файл з короткою біографією й контактними даними автора (e-mail, телефонний номер). Від одного автора приймається ОДНЕ конкурсне оповідання. Прийом робіт починається 1 ЧЕРВНЯ і триватиме до 30 ВЕРЕСНЯ 2019 року. Оголошення переможців — 31 ЖОВТНЯ на Геловін та День народження видавництва «Дім Химер». НАГОРОДА авторам-переможцям — видання колективної збірки оповідань «Антисоціальна мережа», яка буде представлена на Книжковому Арсеналі наступного року.

P.S. Переможців конкурсу обиратиме дуже поважне журі, склад якого відкриємо після оголошення результатів. Також на сторінці видавництва у Facebook триватиме читацьке голосування, яке теж братиметься до уваги під час визначення переможців. Оповідання будуть представлені тут у наступному форматі: заставка конкурсу, назва твору + перші кілька абзаців, аби наші підписники вирішили, чи цікаво їм читати далі ту чи іншу історію (імена та/або псевдоніми авторів тут не оприлюднюються). Таким чином учасники конкурсу отримають підтвердження, що їхні твори на розгляді, а також зможуть анонімно побачити реакцію нашої читацької спільноти на прев’ю своїх робіт.

P.S.S. Для відстежування подальшої інформації про конкурс — підписуйтеся на «Дім Химер» у СОЦМЕРЕЖАХ.