Збірка «Вбивство на вулиці…» увійшла у ТОП-5 продажів на Книжковому Арсеналі

Як повідомляють у видавництві «Дім Химер», збірка «Вбивство на вулиці…» посіла четверте місце в рейтингу продажів. Цієї книги не вистачило всім охочим, навіть авторські примірники дісталися не всім, що свідчить про успіх.

Також у рейтинг продажів потрапила ще одна збірка оповідань, а саме: «Reality Show/Magic Show» Вікторії Гранецької. Очолив рейтинг дебютний роман «Аркан вовків» Павла Дерев’яненка, написаний у жанрі темне фентезі. Друге місце посів бестселер і психологічний трилер «Дівчина, яку ми вбили» Поліни Кулакової, а третє – містично-детективний горор «По той бік пам’яті» Ксенії Циганчук.